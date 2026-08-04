Speciallärare till Skarpatorpsskolans anpassade grundskola
Stockholms kommun / Speciallärarjobb / Stockholm Visa alla speciallärarjobb i Stockholm
2026-08-04
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms kommun i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.
Välkommen till oss
Vi söker en engagerad legitimerad speciallärare med hög kompetens och erfarenhet av undervisning i anpassad grundskola.
Skarpatorpsskolan ligger i stadsdelen Skarpnäck och har ca 540 elever och 100 medarbetare. I vår anpassade grundskola går för närvarande 37 elever från förskoleklass till årskurs 9. Skarpatorpsskolan ligger mitt i Skarpnäck och har nära till både naturen och parker samt till tunnelbanestationen.
Vi erbjuder
På Skarpatorpsskolans anpassade grundskola blir du en del av ett arbetslag som genom hög kompetens, gedigen erfarenhet och ett nära samarbete arbetar målmedvetet för att ge alla elever en utbildning av hög kvalitet.
Lärarna har ämneslagsmöte en gång i veckan där undervisnings- och kunskapsutveckling diskuteras. Innehåll som behandlas är systematiskt kvalitetsarbete, likvärdiga bedömningar, språkutvecklande arbetssätt, tydliggörande pedagogik, kooperativt lärande och digital kompetens. Lärarna träffas även på arbetslagsmöten en gång i veckan samt har planeringsmöten tillsammans med lärare i fritidshem och barnskötare/elevassistenter i varje klass.
Din roll
Vi söker en speciallärare med inriktning intellektuell funktionsnedsättning till en klass som läser ämnesområden. I rollen ingår också mentorskap för klassen.
I rollen som speciallärare i anpassad grundskola ingår att du:
• Tar ansvar för och har insikt om elevernas resultat, dvs är lyhörd för varje elevs förutsättningar och behov.
• Har höga förväntningar på eleverna och deras förmåga att utvecklas.
• Fångar och stimulerar elevernas nyfikenhet, intresse och lärande.
• Tar ansvar för relevant kompetensutveckling för att utvecklas och växa i professionen.
• Handleder elevassistenter i pedagogiska frågor.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
Lärarlegitimation som speciallärare med inriktning intellektuell funktionsnedsättning och erfarenhet av att undervisa i anpassad grundskola.
Du har god samarbetsförmåga, är flexibel, lösningsfokuserad och initiativrik.
Du ser det kollegiala lärandet som en självklar utgångspunkt för att skapa ny och fördjupad kunskap.
Du leder och organiserar arbetet så att en trygg lärandemiljö grundad på ömsesidig respekt och samarbete skapas.
Du följer den människo- och kunskapssyn som lärares yrkesetik vilar på samt diskuterar och bearbetar yrkesetiska ställningstaganden.
Du följer upp, bedömer, kommunicerar och dokumenterar elevens kunskapsutveckling och därigenom stödjer eleven till ett alltmer medvetet lärande.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av undervisning i anpassade grundskolans ämnesområden.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
För att arbeta på våra skolor krävs att du uppvisar giltigt utdrag ur polisens belastningsregister och misstankeregister innan erbjudande av anställning.
Inom Utbildningsförvaltningen tillämpar vi individuell lönesättning reglerat av HÖK och Allmänna Bestämmelser (AB). Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Uppvindsgatan 1 (visa karta
)
128 33 SKARPNÄCK Arbetsplats
Stockholms stad Kontakt
Jenny Jansson, Sveriges lärare jenny.3.jansson@edu.stockholm.se Jobbnummer
10020586