Lagermedarbetare sökes till Trollhättan
Lindab Sverige AB / Lagerjobb / Trollhättan Visa alla lagerjobb i Trollhättan
2026-07-08
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lindab Sverige AB i Trollhättan
, Vara
, Göteborg
, Mölndal
, Borås
eller i hela Sverige
Har du ett intresse för bygg- och ventilationbranschen och vill representera ett starkt varumärke? Då kan detta vara tjänsten för dig.
Vi på Lindab söker nu ytterligare förstärkning till teamet i vår proffsbutik i Trollhättan med en ny Lagermedarbetare.
Vi erbjuder dig en roll på ett marknadsledande företag med bra arbetsvillkor och stor möjlighet till egen påverkan. Du kommer i första hand att arbeta med truckkörning, lastning och lossning av ankommande samt avgående gods. I din roll ingår även att ta emot kundbeställningar från vårt säljteam som du plockar och packar för avhämtning. Försäljning i butik kan också förekomma under vissa perioder.
Tjänsten är en tillsvidaretjänst på heltid där du har arbetstid vardagar och dagtid.
Du som person och din bakgrund
För att lyckas i rollen som lagermedarbetare behöver du vara engagerad, ansvarstagande och strukturerad. Du är en handlingskraftig och positiv person med ett stort driv och en vilja att alltid göra det "lilla extra". Du trivs med att samarbeta i team för att nå framgång.
Din bakgrund kan variera, vårt fokus ligger på dina personliga egenskaper och din vilja att utvecklas och lära. Vi ser gärna att du har truckkort och tidigare erfarenhet av lagerarbete och/eller byggbranschen, men det är inget krav.
Vi arbetar för ökad mångfald och en jämn könsfördelning och uppmuntrar alla sökande.
Vårt erbjudande
Vi månar om din personliga utveckling, där du som anställd får möjlighet att ta stort ansvar och utvecklas. Lindab är ett företag med jordnära värderingar och en stark familjär anda. Vi är en arbetsplats med omtanke och hållbarhet i fokus som du ska kunna känna dig stolt över att jobba på! Vi erbjuder dig marknadsenlig lön och en trygg anställning med kollektivavtal.
Vill du veta mer?
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att ta kontakt med Patrik Mäkelä, Regionchef Proffsbutik, på telefon 070-863 12 12.Publiceringsdatum2026-07-08Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 31 augusti 2026.
Du skickar in din ansökan via vår hemsida www.lindab.se/jobb
. Då vi precis som många andra njuter av sommarsemester kommer vi att bearbeta ansökningar tidigast i mitten av augusti.Lindab Sverige ABLindab Sverige AB är det svenska försäljningsbolaget inom den internationella Lindab Koncernen. Vi är ca 230 anställda fördelade över våra 31 olika siter i Sverige från Malmö i söder till Luleå i norr. Vi värdesätter en trygg och säker arbetsmiljö och är måna om att du ska kunna fortsätta vidarutvecklas och hitta din nästa utmaning inom bolaget eller koncernen. Vi tror på ett gediget kundmöte och att vår expertis bidrar till ett bättre klimat. På Lindab Sverige kan vi även stolt säga att vi är certifierad enligt Great place to Work.
Lindab Group är en ledande europeisk ventilationskoncern som består av företag som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar högkvalitativa produkter och system för energieffektiv ventilation, hälsosam inomhusluft och hållbara byggnader. Vi strävar efter att vara den mest attraktiva arbetsgivaren i branschen med ansvarsfulla värderingar vad gäller klimat, innovation och mångfald.
Som anställd kommer du att möta ett utvecklingsfokuserat företag med en tydlig vision men också en lång historia och en stark grund som bygger på våra tre kärnvärden; kundframgång, ordning och reda samt jordnära. Detta gör Lindab Group till en arbetsplats där medarbetarna är stolta över sitt arbete och har en fin kollegial gemenskap som kännetecknas av tillit och respekt.
Vi finns representerade i ett 20-tal länder och har cirka 5 000 medarbetare fördelade på runt 200 platser i Europa. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lindab Sverige AB
(org.nr 556247-2273)
461 38 TROLLHÄTTAN Arbetsplats
Lindab Jobbnummer
9996438