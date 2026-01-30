Lagermedarbetare sökes
Eyes4work AB / Lagerjobb / Malmö Visa alla lagerjobb i Malmö
2026-01-30
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eyes4work AB i Malmö
, Burlöv
, Kävlinge
, Landskrona
, Eslöv
eller i hela Sverige
Lagermedarbetare sökes - Malmö
Eyes4work söker nu, för bemanningsföretags räkning, lagmedarbetare till uppdrag i Malmö med omnejd. Vi söker dig som är arbetsvillig, noggrann och trivs i en praktisk lager- och logistikmiljö.
Arbetsuppgifter Arbetet kan bland annat bestå av plock och pack, in- och utleveranser, orderhantering, sortering samt övriga förekommande lageruppgifter. Arbetet sker ofta i team och i ett tempo där struktur och samarbete är viktigt.
Krav - B-körkort - God arbetsmoral och pålitlighet - Förmåga att följa instruktioner - Grundläggande svenska i tal
Meriterande - Truckkort (A och/eller B) - Tidigare erfarenhet av lager eller logistik - Erfarenhet från bemanningsuppdrag
Om anställningen Omfattning: Heltid eller deltid beroende på uppdrag Arbetstider: Dagtid, kväll eller skift kan förekomma Placering: Malmö med omnejd Anställningsform: Konsultuppdrag via bemanningsföretag
Urval sker löpande och tjänsterna kan tillsättas omgående. Kandidater som går vidare i rekryteringen kommer bli kallade till en informationsträff där arbetsgivaren presenterar tjänsterna.
Ansökan Ansök via Platsbanken eller skicka in din intresseanmälan. Vid frågor är du välkommen att kontakta Eyes4work. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7145045-1816296". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eyes4work AB
(org.nr 559164-0734), https://jobb.eyes4work.se
Pilgatan 10 (visa karta
)
212 12 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Eyes4Work Jobbnummer
9714441