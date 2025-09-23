Lagermedarbetare | Lyma Kemiteknik | Malmö
Lyma Kemiteknik är ett specialistföretag inom området flödesteknik, med ett omfattande sortiment av pumpar, ventiler, rörsystem, tankar, filterpress samt tillbehör för korrosiva och slitande industriprocesser.
Bli en del av företaget, där du får möjlighet att arbeta i ett dynamiskt och framgångsrikt team. Här väntar fräscha lokaler, trevliga kollegor och en chans att göra skillnad i den skandinaviska processindustrin. Upplev en arbetsplats med bra villkor och utvecklingsmöjligheter.Publiceringsdatum2025-09-23Om tjänsten
Som lagerarbetare hos oss kommer du att hantera ordermottagning, inleverans, orderplock, utleverans samt bokning av upphämtning. Du kommer också utföra visst montage och verkstadsarbete för kundanpassningar, samt ansvara för lagerverksamheten tillsammans med en kollega som arbetar som Lageransvarig.
Arbetet är förlagt på dagtid och är tänkt att starta omgående. Detta är en rekrytering, vilket betyder att anställning kommer ske direkt hos Lyma, dock sköts rekryteringsprocessen av Lernia Bemanning & Rekrytering.
Om dig
Vi söker i första hand dig som har tidigare erfarenhet av lagerarbete. Du bör ha en sansad och ödmjuk personlighet samt vara noggrann och ansvarstagande. Körkort och truckkort är obligatoriska för denna tjänst. Du kommer att bli en del av vårt team i Malmö och delta i vår strävan att hjälpa kunderna att förbättra sina produkter och produktionsprocesser.
Det är inte ett krav men meriterande om du har erfarenhet av montage och verkstadsarbete, samt är allmänt händig. Vi värdesätter också förmågan att arbeta effektivt i ett mindre team, med positiv inställning och vilja att bidra till företagets framgång.
