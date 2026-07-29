Interimschef - Teknisk förvaltning
Centio Consulting Group AB / Fastighetsskötarjobb / Stockholm Visa alla fastighetsskötarjobb i Stockholm
2026-07-29
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Centio Consulting Group AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Södertälje
eller i hela Sverige
Vi söker en Interimschef Teknisk förvaltning till ett allmännyttigt bostadsbolag.
Detta är ett konsultuppdrag. Stationeringsort är Stockholm.
Tjänsten är på heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Som Interimschef Teknisk förvaltning ansvarar du för personal-, arbetsmiljö- och verksamhetsansvar för en grupp tekniska förvaltare. Rollen innebär att leda och utveckla verksamheten samt säkerställa ett strukturerat och kvalitativt arbetssätt inom teknisk förvaltning och underhåll.Publiceringsdatum2026-07-29Dina arbetsuppgifter
Leda, coacha och utveckla gruppens medarbetare
Budgetera och följa upp ekonomiskt utfall
Säkerställa struktur, kvalitet och effektivitet i verksamheten
Följa upp mål, leveranser och verksamhetsresultat
Bidra till att likrikta arbetssätt inom gruppen och tydliggöra ansvarsfördelning i gränssnitten mellan gruppens roller och övriga enheter och funktioner inom förvaltningen samt övriga verksamheten
Agera avtalsansvarig för avtal som ligger inom tekniska förvaltares uppdrag
Driva och stödja utvecklingsarbete avseende processer, arbetssätt och systemstöd
Samarbeta nära chef för underhåll för att säkerställa ett gott samarbete mellan tekniska förvaltare och underhållsstrateger
Ingå i en chefsgrupp och aktivt bidra till enhetens lednings- och utvecklingsarbete
Leda, styra och prioritera arbetet i gruppen
Ta fram underlag, material och rutiner för att skapa framdrift i olika frågor vid behov
Krav (OBS, obligatoriska)
Flerårig erfarenhet av chefsuppdrag inom teknisk förvaltning, fastighetsförvaltning eller närliggande verksamhet.
Flerårig erfarenhet av personal-, arbetsmiljö- och verksamhetsansvar.
Dokumenterad erfarenhet av arbete med underhållsplanering.
Erfarenhet av projektledning eller beställarroll.
God kunskap inom bygg- och installationsteknik.
God förståelse för fastighetsägaransvar och myndighetskrav kopplade till fastigheter.
Mycket god förmåga att uttrycka sig på svenska i tal och skrift.
Meriterande
Erfarenhet från allmännyttigt bostadsbolag.
Erfarenhet av att leda förändrings- och utvecklingsarbete.
Erfarenhet av digitalisering och systemutveckling inom fastighetsförvaltning.
Erfarenhet av arbete i större eller politiskt styrd organisation.
God förståelse för entreprenadjuridik.
Erfarenhet av samverkan mellan förvaltning, drift och projektverksamhet.Dina personliga egenskaper
Trygg och tydlig ledare
God samarbetsförmåga
Strukturerad och ansvarstagande
Kommunikativ och pedagogisk
Förmåga att skapa förtroende och engagemang
Handlingskraftig och lösningsorienterad
Förmåga att snabbt sätta sig in i nya verksamheterOm företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8144590-2122258". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Centio Consulting Group AB
(org.nr 559153-2907), https://centio.teamtailor.com
Vällingby torg (visa karta
)
162 65 VÄLLINGBY Arbetsplats
Centio Jobbnummer
10015476