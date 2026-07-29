Vi söker lagerpersonal till kund i Viared!
Posti Logistics Staffing AB / Lagerjobb / Borås Visa alla lagerjobb i Borås
2026-07-29
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-29Dina arbetsuppgifter
Har du erfarenhet av lager och logistik och söker nästa utmaning? Vi söker nu engagerade lagermedarbetare till vår kund i Viared.
Arbetsuppgifterna varierar och kan bland annat innefatta:
Plock och pack av order
Hantering av inkommande och utgående gods
Inventering och registrering i affärs- och lagersystem
Returhantering och kvalitetskontroll av produkter
Truckkörning och övriga lagerrelaterade arbetsuppgifter
Vi söker dig som:
• Har tidigare erfarenhet av lager- och logistikarbete
• Är noggrann, ansvarstagande och arbetar strukturerat
• Trivs i en aktiv och tempofylld arbetsmiljö
• Är flexibel och har god samarbetsförmåga
• Kan arbeta både självständigt och i teamOm tjänsten
Placeringsort: Viared, Borås
Arbetstid: 2-skift (dag- och kvällsskift)
Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse eller omgåendeProfil
Vi söker dig som trivs i en tempofylld lagerverksamhet där kvalitet, säkerhet och effektivitet är en naturlig del av arbetsdagen. Du arbetar noggrant, tar ansvar för dina arbetsuppgifter och har ett strukturerat arbetssätt. Som person är du flexibel, samarbetsvillig och bidrar med en positiv inställning till teamet.
Tidigare erfarenhet av lager- eller logistikarbete är ett krav. Vi värdesätter även ditt engagemang, din arbetsmoral och din vilja att utvecklas i rollen.Kvalifikationer
Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Möjlighet att arbeta 2-skift (dag- och kvällsskift) samt vid behov helger
Tidigare erfarenhet av lager-, logistik- eller liknande arbete
Meriterande
Truckkort A1–A4 samt B1–B4
Möjlighet att börja arbeta omgående eller med kort varsel
Låter detta som rätt möjlighet för dig? Välkommen med din ansökan redan idag! Vi arbetar med löpande urval och intervjuer, vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Om oss Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Posti Logistics Staffing AB
(org.nr 556920-3689), https://jobs.posti.se/jobbannonser
Prognosgatan 1 (visa karta
)
504 94 BORÅS Arbetsplats
Posti Kontakt
Paulina Velcov Paulina.velcov@posti.com Jobbnummer
10015482