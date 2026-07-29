Vi söker lagerpersonal till kund i Viared!

Posti Logistics Staffing AB / Lagerjobb / Borås
2026-07-29


Visa alla lagerjobb i Borås, Bollebygd, Svenljunga, Ulricehamn, Alingsås eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Posti Logistics Staffing AB i Borås, Ulricehamn, Tranemo, Göteborg, Kungsbacka eller i hela Sverige

Publiceringsdatum
2026-07-29

Dina arbetsuppgifter
Har du erfarenhet av lager och logistik och söker nästa utmaning? Vi söker nu engagerade lagermedarbetare till vår kund i Viared.

Arbetsuppgifterna varierar och kan bland annat innefatta:
Plock och pack av order
Hantering av inkommande och utgående gods
Inventering och registrering i affärs- och lagersystem
Returhantering och kvalitetskontroll av produkter
Truckkörning och övriga lagerrelaterade arbetsuppgifter

Vi söker dig som:
• Har tidigare erfarenhet av lager- och logistikarbete
• Är noggrann, ansvarstagande och arbetar strukturerat
• Trivs i en aktiv och tempofylld arbetsmiljö
• Är flexibel och har god samarbetsförmåga
• Kan arbeta både självständigt och i team

Om tjänsten
Placeringsort: Viared, Borås
Arbetstid: 2-skift (dag- och kvällsskift)
Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse eller omgående

Profil
Vi söker dig som trivs i en tempofylld lagerverksamhet där kvalitet, säkerhet och effektivitet är en naturlig del av arbetsdagen. Du arbetar noggrant, tar ansvar för dina arbetsuppgifter och har ett strukturerat arbetssätt. Som person är du flexibel, samarbetsvillig och bidrar med en positiv inställning till teamet.

Tidigare erfarenhet av lager- eller logistikarbete är ett krav. Vi värdesätter även ditt engagemang, din arbetsmoral och din vilja att utvecklas i rollen.

Kvalifikationer
Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Möjlighet att arbeta 2-skift (dag- och kvällsskift) samt vid behov helger
Tidigare erfarenhet av lager-, logistik- eller liknande arbete

Meriterande
Truckkort A1–A4 samt B1–B4
Möjlighet att börja arbeta omgående eller med kort varsel

Låter detta som rätt möjlighet för dig? Välkommen med din ansökan redan idag! Vi arbetar med löpande urval och intervjuer, vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.

Om oss

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Posti Logistics Staffing AB (org.nr 556920-3689), https://jobs.posti.se/jobbannonser
Prognosgatan 1 (visa karta)
504 94  BORÅS

Arbetsplats
Posti

Kontakt
Paulina Velcov
Paulina.velcov@posti.com

Jobbnummer
10015482

Prenumerera på jobb från Posti Logistics Staffing AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Posti Logistics Staffing AB: