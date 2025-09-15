Lagermedarbetare, Karlstad
Bevego Byggplåt & Ventilation AB / Lagerjobb / Karlstad Visa alla lagerjobb i Karlstad
Bevego är ett av Sveriges ledande grossistföretag inom byggplåt, ventilation och teknisk isolering. Vi söker nu en kundmottagare till vår filial i Karlstad. Som Lagermedarbetare är du en viktig del i att se till att våra kunder får sina produkter i tid, du kommer att vara en del av ett engagerat team där ni tillsammans får möjligheten att påverka, utveckla och skapa resultat. Tjänsten är ett vikariat på heltid under 6 månader med väldigt goda möjligheter till en tillsvidareanställning vid vikariatets slut. Tillträde sker enligt överenskommelse.
Vad gör du?
Lastning/lossning av gods
Plocka/kvittera utleveranser
Beställa transporter
Plocka upp/rapportera in inleveranser
Arbeta med Bevegos rutiner
Hålla ordning och reda och städat i lager/gård
Vem är du?
Du som söker har tidigare erfarenhet från liknande arbetsuppgifter, gärna från branschen. B-körkort är ett krav för tjänsten. Vi tror också att du har en fullgjord gymnasieutbildning, förmodligen med teknisk inriktning.
Du är praktiskt lagd och tycker om och har förutsättningar att arbeta fysiskt. Du arbetar strukturerat och tar ansvar för dina uppgifter.
Det är också viktigt att du är serviceinriktad och har en god samarbetsförmåga, samtidigt som arbetet kräver att du är duktig på att förstå svenska i och med att våra säkerhetsföreskrifter och arbetsrutiner med mera endast finns på svenska.
Vad erbjuder vi dig
En arbetsplats certifierad som Top Employer Sweden & Europe - sju år i rad.
Stöd från ett nätverk av kompetenta kollegor.
En kultur som genomsyras av hållbarhet, kvalitet och långsiktighet.
Din ansökan
Urval och intervjuer sker löpande så skicka in din ansökan redan idag!
Upplysningar lämnas av Platschef Robert Andersson på mail: robert.andersson@bevego.se
Vilka är Bevego
Bevego Byggplåt & Ventilation AB är ett svenskt grossistföretag med ca 440 anställda och en omsättning på 2,18 miljarder kronor. Vi finns från Luleå i norr till Malmö i söder och är en del av Saint-Gobain Distribution Nordic AB. Varaktighet, arbetstid, etc.
