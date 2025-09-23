Lagermedarbetare inom skönhet
Lagermedarbetare inom skönhet

OnepartnerGroup Sydost AB / Lagerjobb / Växjö
2025-09-23
Nu söker vi dig som är intresserad av säsongsjobb under november-januari inom lager/logistik hos vår kund inom skönhetsbranschen i Växjö/Räppe

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna kommer variera beroende på vilken station du hamnar på. Men i huvudsak kommer arbetsuppgifterna innebära hantering av inkommande/utgående leveranser samt orderplock/hantering. Du kommer även kunna arbeta med lagerplock och emballering av olika produkter. Förutom att arbetet till stor del är självständigt är samarbetet med kollegorna mycket viktigt. Du förväntas tillsammans med dina medarbetare aktivt bidra till att hålla hög kvalitet i arbetet och skapa en god stämning på arbetsplatsen. Profil
Som person är du engagerad, effektiv och noggrann. Vi lägger stor vikt vid att du trivs med att samarbeta med andra samt att du har ett öppet och trevligt agerande mot kunder och kollegor. Beroende på jobb så kan tunga lyft förekomma. Vi ser gärna att du har ett intresse för skönhet och kosmetika. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet från lager och logistik.
För att vara aktuell för tjänsten krävs att du:
Minst 18 år gammal
Rent belastningsregister
Har giltigt arbetstillstånd/svenskt medborgarskap
Intresse för produkterna är meriterande
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet! Anställningsvillkor
Start: Början av novemberOrt: VäxjöArbetstider: 8-17 måndag-fredag, eventuell några helger Omfattning: Heltid i ca 2 månader
När du blir en av oss
Denna tjänst innebär att du kommer bli anställd som konsult hos oss på OnePartnerGroup och du kommer tillbringa dina arbetsdagar hos vår kund. Som konsult hos oss har du din konsultchef som stöttar dig i att lyckas och trivas. Självklart innefattas din anställning av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension och fackliga relationer - för inget är viktigare än att du känner dig trygg med din anställning hos oss. Låt oss bli din nya kollega! Vi på OnePartnerGroup jobbar med rekrytering, bemanning och utbildning och är din bästa kollega i karriären när du söker jobb. Med lokal förankring på ett 50-tal orter, från Malmö i söder till Kalix i norr, finns vi alltid nära dig.
Vad händer när du har sökt tjänsten?
För frågor och liknande är du välkommen att ta kontakt med Nathalie Jarl på nathalie.jarl@onepartnergroup.se
I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. När du har visat intresse för tjänsten matchar vi din ansökan med tjänsten och kontaktar dig via mail eller telefon för återkoppling. Är du aktuell för tjänsten träffas vi på en intervju och under processen sker även referenstagning och bakgrundskontroll. Gällande ansökan så sker det via annonsen på OnePartnerGroups hemsida, vi hanterar inte ansökningar via mail på grund av GDPR.

Sista dag att ansöka är 2025-10-22
