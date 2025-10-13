Lagermedarbetare i Jordbro
Submit AB / Lagerjobb / Haninge Visa alla lagerjobb i Haninge
2025-10-13
, Ödeshög
, Hjo
, Vadstena
, Boxholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Submit AB i Haninge
, Motala
, Linköping
, Norrköping
, Storfors
eller i hela Sverige
Vi på Submit söker nu truckförare till vår samarbetspartner i Stockholm Arbetsuppgifter: Plocka och packa enligt orderlista
Hantering och förflyttning av varor inom lagret
Förbereda och kontrollera leveranser.
Profil:
Du kommer att arbeta med olika typer av varor, vilket kräver god fysisk kondition. Du är noggrann och ansvarsfull med ett öga för detaljer, och du kan arbeta både självständigt och i team. Dessutom trivs du med att arbeta i ett högt tempo, vilket är viktigt för att klara av arbetsuppgifterna effektivt.
Krav: Flytande svenska i tal och skrift
Truckkort A+B
Meriterande Erfarenhet av att arbeta av plock på lager
Körvana med olika typer av truckar
Plats: Jordbro
Start: Löpande tillsättningar sker
Lön: Enligt kollektivavtal
Arbetstid: 07:00-16:00
Låter detta som något för dig? Ansök idag! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Submit AB
(org.nr 559072-8837) Arbetsplats
Submit Bemanning Kontakt
Kevin Söderberg kevin@submitbemanning.se Jobbnummer
9554787