Lagermedarbetare i Jordbro

Submit AB / Lagerjobb / Haninge
2025-10-13


Vi på Submit söker nu truckförare till vår samarbetspartner i Stockholm Arbetsuppgifter: Plocka och packa enligt orderlista
Hantering och förflyttning av varor inom lagret
Förbereda och kontrollera leveranser.
Profil:
Du kommer att arbeta med olika typer av varor, vilket kräver god fysisk kondition. Du är noggrann och ansvarsfull med ett öga för detaljer, och du kan arbeta både självständigt och i team. Dessutom trivs du med att arbeta i ett högt tempo, vilket är viktigt för att klara av arbetsuppgifterna effektivt.
Krav: Flytande svenska i tal och skrift
Truckkort A+B
Meriterande Erfarenhet av att arbeta av plock på lager
Körvana med olika typer av truckar

Plats: Jordbro
Start: Löpande tillsättningar sker
Lön: Enligt kollektivavtal
Arbetstid: 07:00-16:00

Låter detta som något för dig? Ansök idag!

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-01
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Submit AB (org.nr 559072-8837)

Arbetsplats
Submit Bemanning

Kontakt
Kevin Söderberg
kevin@submitbemanning.se

Jobbnummer
9554787

