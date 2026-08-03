Lagermedarbetare
Lw Sverige AB / Lagerjobb / Nacka Visa alla lagerjobb i Nacka
2026-08-03
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Om rollen
Som lagermedarbetare arbetar du med att skapa struktur och flyt på lagret. Du plockar material, tar emot leveranser och ser till att allt är i ordning för kollegorna i verksamheten.
Rollen är varierad och innehåller dels utkörning, enklare underhåll samt ansvar för egna områden. Du jobbar både självständigt och i nära samarbete med andra, och bidrar till att skapa effektivitet i det dagliga arbetet.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Plocka och förbereda material samt utrustning till verksamheten
Ta emot och kontrollera leveranser med truck (truckkort är meriterande, utbildning erbjuds)
Säkerställa ordning och ett effektivt flöde på lagret
Hantera returer och delta i inventering
Utkörning av material och utrustning med mindre lastbil (B-körkort krävs)
Utföra enklare reparationer och underhåll av utrustning
Ansvara för egna områden på lagret
Vi söker dig som:
Är nyfiken och serviceinriktad samt lösningsorienterad
Har noggrannhet, struktur och trivs i ett varierat tempo
Har god samarbetsförmåga och tar egna initiativ
Har manuellt B-körkort
Vad erbjuder vi?
Kollektivavtal via Plåt- & ventavtalet
Tjänstepension via Fora
Friskvårdsbidrag på 3000 kr/år
Arbetstidsförkortning – 5 extra lediga dagar/år utöver semester
Ett inkluderande arbetsklimat där vi stöttar varandra
Placering
Älta (Nacka kommun).Publiceringsdatum2026-08-03Om företaget
LW Sverige AB är en ledande aktör inom klimatskal – vi bygger och underhåller tak och fasader i hela Sverige. Vi är cirka 180 medarbetare och växer stadigt. Hos oss blir du en viktig del av en verksamhet där kvalitet, samarbete och yrkesskicklighet står i fokus.
Vi värdesätter mångfald och jämställdhet och ser gärna kvinnliga sökande – vi tror på styrkan i blandade team!
Låter detta intressant?
Ansök idag och bli en del av vårt team! Vi ser fram emot att höra från dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7953981-2127713". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare LW Sverige AB
(org.nr 556398-8244), https://jobb.lwab.se
Örkroken 27 (visa karta
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138 40 ÄLTA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10019537