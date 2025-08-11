Lagermedarbetare
2025-08-11
Umeå
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
, Örnsköldsvik
, Skellefteå
, Sollefteå
, Härnösand
Mio söker alltid de bästa medarbetarna. Varje dag strävar vi efter att tillsammans med våra butiker leverera ett bättre resultat än föregående dag. Vi vet att stolta medarbetare som trivs med arbetet har stor betydelse för hur kunden upplever Mio. Med gemensamma värderingar, tydligt ledarskap, individuellt ansvarstagande och stimulerande arbetsuppgifter erbjuder vi en attraktiv arbetsplats.
Brinner du för kundmötet lika mycket som vi gör? Tycker du att det är givande och roligt att göra andras dag lite bättre och att hjälpa dem att hitta de bästa lösningarna på sina behov? Kom och bli en av oss! Vi erbjuder varierande arbetsuppgifter i en stimulerande arbetsmiljö, med utrymme för initiativtagande och utveckling.
Med stor passion och kunskap erbjuder du tillsammans med dina kollegor våra kunder en inspirerande upplevelse och kundmöte i världsklass. Publiceringsdatum2025-08-11Dina arbetsuppgifter
Som lagermedarbetare på Mio ansvarar du för kontroll och mottagning av leveranser, lossar bilar, hanterar e-handel och sorterar gods. En lika viktig del av din vardag är att hjälpa kunder genom att leverera ett kundmöte i världsklass vid varuutlämning och i telefon. Du visar omtanke för våra kunder genom att erbjuda dem att köpa produkter som kompletterar deras köp såsom möbelvård, eller ljuskällor.
Tillsammans med dina kollegor ser du till att det råder ordning och reda på lagret plockar order samt bidrar till att kunder får en positiv upplevelse av sitt besök och vill komma tillbaka.
Arbetstiderna är förlagda på både kvällar och helger.
Krav: körkort B
Kompetenser:
Du sätter alltid kundens upplevelse i första rummet och är mån om att bygga långsiktiga kundrelationer. Du är genuint nyfiken och vill utvecklas på arbetsplatsen. Du trivs med att arbeta i ett team men är också självgående och initiativtagande. Du är bra på att prioritera och har hög social förmåga. Med din positiva inställning och högt engagemang bidrar du till en trevlig atmosfär på arbetsplatsen.
Du trivs att arbeta i högt tempo med omväxlande arbetsuppgifter som innehåller både fysiska och administrativa moment, fokuserar på lösningar och anser dig vara stresstålig.
Arbetet på lager innebär en hel del tunga lyft, därför är det viktig med god fysik.
Mio är en ledande svensk detaljhandelskedja som erbjuder möbler och inredning för alla hem, rum och stilar. I över 60 år har vi hjälpt våra kunder att skapa hem som de kan trivas i och vara stolta över. Mio ägs av handlarna som driver sina butiker framåt utifrån ett gemensamt koncept. Entreprenörskapet är en stark drivkraft i företagets kultur och bidrar med motivation, arbetsglädje och förändringsvilja. Viktiga värdeord är kunskap, passion, laget och affärsmässighet. Visionen att inspirera våra kunder att förnya sina hem driver utvecklingen framåt. Ersättning
