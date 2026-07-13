Lagermedarbetare - extrajobb
Logent Bemanning AB / Lagerjobb / Linköping Visa alla lagerjobb i Linköping
2026-07-13
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Är du en noggrann och arbetsvillig person som söker ett flexibelt extrajobb inom lager? Vi söker nu engagerade lagermedarbetare som vill bli en del av vårt team och arbeta extra vid behov.
Som lagermedarbetare kommer du främst att arbeta med:
Plock och pack av varor
Etikettering och märkning
Kvalitetskontroller
Övriga förekommande lageruppgifter
För att vara aktuell för tjänsten behöver du ha en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 %. Det kan exempelvis vara att du studerar, driver eget företag eller har en deltidsanställning och vill kombinera detta med extra arbete några dagar i veckan.
Vi söker dig som är ansvarstagande, flexibel och trivs med ett praktiskt arbete. Du har ett öga för detaljer, är kvalitetsmedveten och tar gärna egna initiativ när det behövs. För att lyckas i rollen är det viktigt att du är en lagspelare, har en positiv inställning och inte är rädd för att ta i där det behövs.
Arbetstider Vardagar kl. 07:00–16:00 Vi ser gärna att du är tillgänglig för arbete på måndagar och fredagar.
Vi värdesätter att du är punktlig, ordningsam och bidrar till en god stämning på arbetsplatsen genom ett professionellt och hjälpsamt bemötande mot dina kollegor.Publiceringsdatum2026-07-13Kvalifikationer
Annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 %
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Tidigare erfarenhet av lager
Meriterande
Truckkort A1–B4
Om ansökan Vi jobbar löpande med rekryteringen och tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8059428-2099067". Arbetsgivare Logent Bemanning AB
(org.nr 559041-6714), https://jobb.logent.se
Bröderna Ugglas gata 12 (visa karta
)
587 23 LINKÖPING Arbetsplats
Logent Jobbnummer
10001464