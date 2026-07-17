Lagerkoordinator till Ramo AB
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2026-07-17
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Gillar du struktur, ordning samt effektiva flöden?
Ramo AB söker nu en engagerad och driven Lagerkoordinator som vill ta en viktig roll i vår verksamhet.
Rollen handlar om att planera, prioritera och samordna det dagliga arbetet i lagret samtidigt som du själv arbetar operativt tillsammans med dina kollegor.
Du blir en naturlig länk mellan lagret och kontoret och bidrar till att verksamheten flyter på effektivt varje dag.
Om Ramo AB
Ramo AB är en logistikpartner till den tillverkande industrin.
Vi hanterar och levererar precisionskomponenter till kunder med höga krav på kvalitet, leveranssäkerhet och service.
Hos oss arbetar vi nära varandra, har korta beslutsvägar och värdesätter engagemang, ansvar och samarbete. Publiceringsdatum2026-07-17Om tjänsten
Som Lagerkoordinator ansvarar du för att planera och samordna det dagliga arbetet i lagret.
Du ser till att rätt arbete utförs vid rätt tidpunkt och fungerar som en naturlig kontakt mellan lagret och kontoret.
Du arbetar själv aktivt i arbetet och är en förebild genom att bidra där det behövs.
Rollen passar dig som har ett gott ordningssinne, är lösningsorienterad och tycker om att skapa struktur i en varierande arbetsdag. Dina arbetsuppgifter
Planera, prioritera och samordna det dagliga arbetet i lagret.
Delta aktivt i det operativa lagerarbetet.
Godsmottagning och ankomstkontroll.
Plockning, packning och utleveranser.
Bokning av transporter.
Inventering och lagerpåfyllnad.
Mätning och kontroll av komponenter enligt ritning och instruktioner.
Säkerställa ordning, struktur och effektiva arbetsflöden.
Vara en naturlig länk mellan lagret och kontoret.
Bidra till utveckling och förbättring av våra arbetssätt.
Vi söker dig som
Har erfarenhet av lager- eller logistikarbete.
Har ett gott ordningssinne och en naturlig förmåga att planera och prioritera.
Trivs med att ta ansvar och skapa struktur i det dagliga arbetet.
Är prestigelös och tycker om att arbeta praktiskt.
Har god datorvana och gärna erfarenhet av affärssystem.
Behärskar svenska samt engelska i tal och skrift.
Meriterande
Erfarenhet av mätteknik och ritningsläsning.
Truckkort.
Erfarenhet från tillverkande industri.
Affärssystemet Pyramid
Som person
Vi söker dig som ser vad som behöver göras innan någon annan hinner säga det. Du är ansvarstagande, lösningsorienterad och har lätt för att samarbeta. Du trivs med att ha överblick över det dagliga arbetet samtidigt som du inte tvekar att själv hjälpa till där det behövs.
Vi erbjuder
Hos Ramo AB får du en varierande roll med stort eget ansvar och möjlighet att påverka hur vårt lager utvecklas.
Du blir en del av ett sammansvetsat team där vi hjälper varandra och där engagemang, kvalitet och laganda står i fokus. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16
E-post: jobb@ramo.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lagerkoordinator till Ramo AB". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ramo AB
(org.nr 556555-9530)
Lekelundsvägen 5 (visa karta
)
331 25 VÄRNAMO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10005684