Lagerassistent
2026-03-05
Om SVA
Farliga djursmittor kan få allvarliga konsekvenser, från lidande hos djur och människor till ekonomiska förluster och störningar i matförsörjningen. Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, är en expertmyndighet som genom diagnostik, forskning och rådgivning stärker Sveriges förmåga att bekämpa djursjukdomar som utgör hot mot kritiska samhällsfunktioner. Friska djur - trygga människor.
Tjänsten är placerad vid avdelningen för digitalisering, infrastruktur och säkerhet (DIS). Inom avdelningen ligger ansvar för IT och digitaliseringsområdet, fastighetsfrågor både avseende utveckling och förvaltning, logistik och intern service samt säkerhet och civilförsvarsfrågor.
Tillsvidareanställning | Heltid | Kollektivavtal | Tjänstepension | 28-35 dagars semester | Friskvårdsbidrag | Uppsala | Flex | Sista ansökningsdag 2026-03-18
Om arbetsplatsen, SVA
Farliga djursmittor kan få allvarliga konsekvenser, från lidande hos djur och människor till ekonomiska förluster och störningar i matförsörjningen.
Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, är en expertmyndighet som genom diagnostik, forskning och rådgivning stärker Sveriges förmåga att bekämpa djursjukdomar som utgör hot mot kritiska samhällsfunktioner. Friska djur - trygga människor. Som chef och medarbetare på SVA bidrar du till ett hållbart samhälle och får vara en positiv kraft för djurhälsa och djurvälfärd. SVA är en beredskapsmyndighet och ingår i det svenska totalförsvaret.
Sektionen Service och logistik (SOL) består av 17 medarbetare. Sektionen har fem ansvarsområden; växel och reception, centraldisk, pipettkalibrering, lokalvård och logistik.
Ansvarsområdet logistik har till uppgift att säkerställa SVA: s behov av att transport av varor och gods fungerar optimalt, så väl internt som externt.
Den normala arbetstiden på sektionen är måndag - fredag, kl 7.50 - 16.30 ( kl. 7.50 - 15.50 maj-augusti), men kan i vissa fall förläggas från kl. 6.45 - 15.35 ( kl. 6.45 - 14.45 maj-augusti). Publiceringsdatum2026-03-05Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta i ett team som ansvarar för:
- att packa och skicka iväg veterinära vacciner, provtagnings- och förpackningsmaterial samt andra produkter.
- att montera vissa provtagnings-kit.
- att vara länken mellan SVA:s avdelningar och transportörer avseende inrikes och utrikes försändelser.
- kontakterna med våra kunder, såväl externa som interna sker via vårt helpdesk-system "Nilex" eller via telefon.
- löpande lager- och förrådsarbete, in- och utleveranser sker i affärssystemet IFS.
- att godsmottagningen alltid är bemannad under arbetstid för mottagning av varor och prover.
- att utföra interna turer.
När verksamheten så kräver kan även andra av chef prioriterade arbetsuppgifter utföras. Kvalifikationer
Vi söker dig som:
- är noggrann, punktlig och van vid både fysiskt och stillasittande arbete
- Behärskar svenska i tal och skrift
- gillar att arbeta i team men tar också eget ansvar
- har grundläggande datavana
- har gymnasieexamen eller likvärdig utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet för arbetsuppgifterna som att du har förmågan att arbeta lugnt och kontrollerat i pressade situationer och har lätt för att anpassa dig efter ändrade omständigheter. Vi söker dig som är initiativtagande, kvalitetsmedveten och klarar att arbeta både självgående och i samarbete med andra.
Meriterande
Att du har:
- arbetat i TA-systemet nShift och i helpdesk systemet Nilex
- arbetat i affärssystemet IFS
- truckkort, klass A
- kunskap om logistik gällande farligt gods och GDP
- utbildning inom service och lagerarbete
- erfarenhet av liknande arbete i minst tre år. Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning om 100%, med inledande provanställning om 6 månader. Tillträde sker enligt överenskommelse.
För att det ska vara möjligt att ta dig vidare i processen behöver du tydligt redogöra i din ansökan på vilket sätt du uppfyller samtliga krav. Ange vilket/vilka uppdrag som påvisar efterfrågad erfarenhet.
Vi vill att du skriver din ansökan på svenska.Övrig information
Med diagnostik, forskning och expertkunskap bidrar Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) till god djurhälsa och minskad smittspridning mellan djur och människor. Myndigheten förebygger och hanterar djursjukdomar som kan påverka samhälle, livsmedelsförsörjning, folkhälsa och ekonomi. Som beredskapsmyndighet ingår SVA i sektorn Livsmedelsförsörjning och dricksvatten.
SVA är en statlig myndighet, vilket innebär att inkomna handlingar blir allmänna. Sökande med skyddad identitet ska kontakta oss direkt och inte ansöka via Varbi.
Tester och arbetsprov kan ingå i rekryteringsprocessen, och bakgrundskontroll kan komma att genomföras. Svenska medborgare som tillsvidareanställs krigsplaceras vid myndigheten. För vissa tjänster krävs säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585), och i vissa fall svenskt medborgarskap.
Inför rekryteringsarbetet har SVA tagit en medveten aktiv ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi vill därför inte bli kontaktade av annonsförsäljare eller rekryteringsföretag.
Väx och utvecklas på SVA - välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-18
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/8". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Veterinärmedicinska Anstalt
(org.nr 202100-1868) Arbetsplats
SVA - DIS, Service och logistik (SOL) Kontakt
Åsa Karlsson, Sektionschef 018-674000
9778619