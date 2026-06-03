Burger King Gislaved söker Arbetsledare!
B.King Group AB / Restaurangbiträdesjobb / Gislaved Visa alla restaurangbiträdesjobb i Gislaved
2026-06-03
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Ett bevis på att medarbetarna verkligen trivs är att många väljer att stanna kvar. Och när du trivs på jobbet finns alla möjligheter att få arbetsuppgifter med större ansvar. Har du erfarenhet av serviceyrket från en annan eller liknande bransch är kanske det här något för dig. Som arbetsledare ser du till att allt fungera perfekt under ditt skift. Du fördelar arbetsuppgifterna, utbildar och inspirerar nya medarbetare, och ser framförallt till att alla trivs. Den utbildning som krävs för att bli arbetsledare får du av oss. Vi är alltid intresserande av duktiga arbetsledare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-01
Maila till karl@bking.se och sridhar@bking.se
E-post: sridhar@bking.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare B.King Group AB
(org.nr 556643-3651)
Smålandiagatan 2 (visa karta
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332 38 GISLAVED Arbetsplats
Burger King Gislaved Jobbnummer
9945722