PM3-specialist inom objektstyrning
Avaron AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-06-03
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-03Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du kliver in i en verksamhet inom utbildningsområdet som vill stärka och vidareutveckla sin objekt- och portföljstyrning. Här får du vara med och omsätta pm3 i praktiken genom att förbättra arbetssätt, tydliggöra strukturer och uppdatera styrande material så att modellen ger verklig effekt i organisationen.
Rollen passar dig som trivs i skärningen mellan styrning, förändring och lärande. Du arbetar nära ansvariga i verksamheten och hjälper både ledare, chefer och team att förstå, använda och utveckla objektstyrningen på ett sätt som fungerar i vardagen. Du får kombinera strategisk förståelse med ett operativt arbetssätt och bidra med kunskapsöverföring som stärker organisationen långsiktigt. Det här är en intressant möjlighet för dig som vill påverka både struktur, arbetssätt och kompetens i en komplex och samhällsviktig miljö.
ArbetsuppgifterDu bidrar till att genomföra identifierade förbättringar i nuvarande arbetssätt och strukturer inom objektstyrningen.
Du uppdaterar vägledningar och andra styrande dokument kopplade till objekt- och portföljstyrning.
Du stöttar och coachar ledare, chefer och team för att skapa tydlighet, effektivitet och ett bättre samspel i styrningen.
Du bidrar till effektivisering och kunskapsöverföring inom objektstyrning.
Du reviderar och tar fram utbildningsmaterial inom objektstyrning för olika målgrupper och roller.
Du ansvarar för att återstarta grundutbildning i objektstyrning och håller målgruppsanpassade och rollbaserade utbildningspass tillsammans med ansvariga.
KravDu har dokumenterad och praktisk erfarenhet av implementering av objektstyrning enligt pm3 och/eller modellansvar för objektstyrning inom myndighet.
Du har dokumenterad och praktisk erfarenhet av att ta fram, revidera och implementera utbildningsmaterial samt genomföra utbildningsinsatser för olika roller.
Du har dokumenterad och praktisk erfarenhet av förändringsledning.
Du har dokumenterad och praktisk erfarenhet av att coacha ledare, chefer och team.
Du har genomgått utbildning i pm3.
Du uttrycker dig flytande på svenska och engelska, i tal och skrift.
MeriterandeDu har erfarenhet av att samordna och säkerställa samspel mellan linjestyrning och objektstyrning.
Du har minst 1 års dokumenterad och praktisk erfarenhet av att arbeta med andra styrmodeller inom it, exempelvis agila ramverk.
Du har minst 1 års erfarenhet som certifierad objektledare.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7844988-2033933". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Centralplan 15 (visa karta
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111 20 STOCKHOLM Jobbnummer
9945719