Lagerarbete

Continental Däck Sverige AB / Lagerjobb / Borås
2026-06-15


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Lagerarbetare sökes för visstidsanställning (1 augusti–30 november)
Vi söker nu en engagerad och arbetsvillig medarbetare till vårt lager för säsongsarbete under perioden 1 augusti–30 november.

Publiceringsdatum
2026-06-15

Dina arbetsuppgifter
I rollen kommer du bland annat att arbeta med:
Montering av kompletta hjul
Lastning och lossning av inkommande och utgående däck
Ordning och reda i lagerutrymmen
Övriga förekommande arbetsuppgifter inom lagerverksamheten

Vi söker dig som
Är ansvarstagande och noggrann
Trivs med fysiskt arbete
Har god samarbetsförmåga
Kan arbeta självständigt när det behövs
Är flexibel och hjälper till där behov uppstår

Meriterande
Erfarenhet av lagerarbete
Erfarenhet av däckhantering eller hjulmontering
Truckkort

Om anställningen
Visstidsanställning: 1 augusti–30 november
Heltid
Arbetsort: Borås
Tillträde: 1 augusti eller enligt överenskommelse

Välkommen med din ansökan! Urval sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-10
E-post: jerry.malmstrom@continental.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan lagerarbete".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Continental Däck Sverige AB (org.nr 556283-7137)
Prognosgatan 2 (visa karta)
504 64  BORÅS

Arbetsplats
Continental lager

Jobbnummer
9964873

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