Lagerarbete
Algari / Lagerjobb / Stockholm Visa alla lagerjobb i Stockholm
2025-08-31
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Algari i Stockholm
Vi levererar produkter till kunder och arbetet består av du lastar in och ut produkter från bilen till kunden, samt andra uppdrag för företaget som behöver kraft i visa fall.
Start för anställningen första september.
Vi driver två företag i dags läge och det kan bli att en av vårt företag som anställer arbetstagaren beroende vilket företag har behovet.
Fleetflex AB
Algari Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
E-post: info@fleetflex.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Algari Jobbnummer
9484058