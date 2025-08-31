Lagerarbete

Algari / Lagerjobb / Stockholm
2025-08-31


Visa alla lagerjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Algari i Stockholm

Vi levererar produkter till kunder och arbetet består av du lastar in och ut produkter från bilen till kunden, samt andra uppdrag för företaget som behöver kraft i visa fall.
Start för anställningen första september.
Vi driver två företag i dags läge och det kan bli att en av vårt företag som anställer arbetstagaren beroende vilket företag har behovet.
Fleetflex AB
Algari

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
E-post: info@fleetflex.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Algari

Jobbnummer
9484058

Prenumerera på jobb från Algari

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Algari: