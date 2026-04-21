Lagerarbetare till inleverans - Järfälla
Vill du arbeta i ett högt tempo och samtidigt hålla hög kvalitet i det du gör? Är du van vid att köra truck och trivs i en aktiv arbetsmiljö? Då kan du vara den vi på Simplex söker!
Vi letar nu efter en driven truckförare som vill utvecklas inom logistik hos en av våra kunder i Järfälla. Tjänsten har start omgående, eller enligt överenskommelse.
I rollen som lagermedarbetare arbetar du främst med inleveranser, vilket är en central och viktig del av verksamheten. Du ansvarar för att ta emot gods, kontrollera leveranser och registrera varor i systemet på ett noggrant och effektivt sätt. Arbetet ställer höga krav på struktur och tempo, samtidigt som du behöver säkerställa att allt hanteras korrekt från start. Du arbetar självständigt men i nära samarbete med övriga flöden i lagret, och rollen erbjuder goda möjligheter att utvecklas över tid.Publiceringsdatum2026-04-21Dina arbetsuppgifter
Ta emot och hantera inleveranser av gods och material
Registrera produkter i affärssystem
Plocka och organisera varor utifrån plocklistor
Om dig:
Du är en ansvarstagande och noggrann person som klarar av att arbeta under tidspress. Du är punktlig, självgående och trivs med ett högt arbetstempo. Du har kunskap inom lager och logistik, antingen genom tidigare arbete eller studier. Erfarenhet av orderhantering är ett plus.Kvalifikationer
Truckkort A+B
Erfarenhet av skjutstativstruck
Erfarenhet av inleverans eller utleverans
Förmåga att arbeta självständigt
Meriterande:
B-körkort
Info:
Arbetstider: Måndag-fredag, kl. 07:00-16:00
Plats: Järfälla
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Om Simplex:
Simplex är ett bemanningsföretag med fokus på utveckling - både för företag och individer. Vi arbetar för att matcha rätt kompetens med rätt uppdrag och skapa värde för alla inblandade. Våra konsulter är verksamma inom hela logistikbranschen, från lagerarbete och terminalkörning till transport och bygglogistik.
Vill du ta nästa steg i karriären? Hos oss får du möjlighet att utvecklas och bredda din erfarenhet. Välkommen till Simplex! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: info@simplexbemanning.se Omfattning
Dit är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Simplex Bemanning AB
http://simplexbemanning.se
175 32 JÄRFÄLLA
För detta jobb krävs körkort.
Simplex Bemanning
