Hemrex söker en stjärna inom hem/flyttstäd
Hemrex AB / Städarjobb / Ystad Visa alla städarjobb i Ystad
2026-06-03
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, Tomelilla
, Skurup
, Sjöbo
, Simrishamn
eller i hela Sverige
Hemrex söker en stjärna inom flytt/hemstädning
Hemrex erbjuder sina kunder en enklare vardag. Det gör vi med tjänster inom bland annat städning, fönsterputs, trädgårdsarbete, vardagsomsorg, flytthjälp och enklare renoverings- och hantverksuppdrag.
Vi växer och söker nu en nya kollega till vårat teamet. Vi söker dig som är intresserad av timanställning som kan leda till en tillsvidareanställning.
Nu söker vi dig som är ansvarstagande, självgående och lösningsorienterad. Du tycker om att städa och ger våra kunder absolut bästa service. Kunden är viktig för oss på Hemrex och för oss är det en självklarhet att våra medarbetare ska trivas och må bra på jobbet.
Uppdraget innebär att du kommer att jobba med städuppdrag hos privata kunder samt på företag i första hand i området omkring Ystad , men även Sjöbo , Skurup , Simrishamn
Välkommen med din ansökan!
Vi söker dig som
Gillar att vara social och hjälpsam
Gärna tar egna initiativ
Ser ansvar som en självklarhet
Är lättlärd och flexibel
Har B-körkort och egen bil
Ha flexibla arbetstider
Språk Engelska , Svenska
Hemrex erbjuder
Omväxlande arbetsuppgifter
Utbildning
Kollektivavtal
Arbetskläder
Friskvårdsbidrag
Körersättning vid körning i egen bil Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hemrex AB
(org.nr 556840-1292), https://cv.hemrex.se/cv_hemrex/iframe.jsp?
Norra zinkgatan 16 (visa karta
)
271 70 YSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9944620