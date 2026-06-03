Hemrex söker en stjärna inom hem/flyttstäd

Hemrex AB / Städarjobb / Ystad
2026-06-03


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Visa alla jobb hos Hemrex AB i Ystad, Tomelilla, Skurup, Sjöbo, Simrishamn eller i hela Sverige

Hemrex söker en stjärna inom flytt/hemstädning

Hemrex erbjuder sina kunder en enklare vardag. Det gör vi med tjänster inom bland annat städning, fönsterputs, trädgårdsarbete, vardagsomsorg, flytthjälp och enklare renoverings- och hantverksuppdrag.
Vi växer och söker nu en nya kollega till vårat teamet. Vi söker dig som är intresserad av timanställning som kan leda till en tillsvidareanställning.
Nu söker vi dig som är ansvarstagande, självgående och lösningsorienterad. Du tycker om att städa och ger våra kunder absolut bästa service. Kunden är viktig för oss på Hemrex och för oss är det en självklarhet att våra medarbetare ska trivas och må bra på jobbet.
Uppdraget innebär att du kommer att jobba med städuppdrag hos privata kunder samt på företag i första hand i området omkring Ystad , men även Sjöbo , Skurup , Simrishamn
Välkommen med din ansökan!


Vi söker dig som
Gillar att vara social och hjälpsam
Gärna tar egna initiativ
Ser ansvar som en självklarhet
Är lättlärd och flexibel
Har B-körkort och egen bil
Ha flexibla arbetstider
Språk Engelska , Svenska

Hemrex erbjuder
Omväxlande arbetsuppgifter
Utbildning
Kollektivavtal
Arbetskläder
Friskvårdsbidrag
Körersättning vid körning i egen bil

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Hemrex AB (org.nr 556840-1292), https://cv.hemrex.se/cv_hemrex/iframe.jsp?
Norra zinkgatan 16 (visa karta)
271 70  YSTAD

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9944620

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