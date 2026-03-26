Lagerarbetare, sommarjobb
2026-03-26
Stoneridge söker sommarjobbare till lagret!
Som lagerarbetare ser du till att lossa och lasta material samt ser till att material finns tillgängligt för operatörerna i produktionen.
Du måste ha fyllt 18 år och ska helst kunna jobba hela sommaren. Arbetet bedrivs antingen i 2-skift eller 3-skift. Du behöver inte ha någon tidigare erfarenhet, utan du utbildas på plats.
Vi söker dig som är noggrann i ditt arbete, där fokus ligger på säkert beteende och kvalité. Du är villig att förbättra, utmana och prova nya idéer samt lära in nya arbetssätt. Vi värdesätter egenskaper som hög arbetsmoral, flexibilitet och punktlighet. Som person är du självgående och initiativrik och tycker om att jobba självständigt såväl som i grupp. Vi ser gärna att du har ett tekniskt intresse och är öppen och nyfiken på att lära dig ännu mer! Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet och vi ser gärna både manliga och kvinnliga sökanden.
• Svenska och engelska i tal och skrift
• Truck-kort och B-körkort
• En plats hos ett spännande och framgångsrikt företag
• Arbetsgrupper med härliga medarbetare där glada miner och skratt bidrar till en god stämning
• Ett varierande arbete där dina personliga utvecklingsmöjligheter är mycket goda
• Möjlighet till extraarbete efter sommaren
• Vi har kollektivavtal vilket gör att vi är en schysst och trygg arbetsgivare
Vi vill ha din ansökan senast 20 april 2026
Stoneridge Electronics ingår i den globala koncernen Stoneridge Inc. som har sitt huvudkontor i Novi i USA. Stoneridge Electronics utvecklar och producerar bland annat förarinformationssystem (t.ex. instrumenteringar), färdskrivare, elektroniska styrenheter, telematiksystem, elcentraler. Uppdragsgivare är världens främsta tillverkare av kommersiella fordon bl.a. Volvo, Scania, Daimler, MAN, Navistar och MACK. Stoneridge Electronics har ca 600 anställda i Europa och på fabriken i Örebro är vi ca 260 anställda. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: sari.eriksson@stoneridge.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stoneridge Electronics AB
(org.nr 556442-9388)
Adolfsbergsvägen 3 (visa karta
)
702 27 ÖREBRO
För detta jobb krävs körkort.
9820775