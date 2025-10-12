Lagerarbetare
2025-10-12
Arbetsuppgifter
Vi söker erfaren lagerpersonal för vår kund som har sitt stora centrallager i Nykvarn utanför Södertälje. Dina arbetsuppgifter kommer att inkludera tunga lyft och dagtidsarbete från måndag till fredag. Du kommer att arbeta med att hantera och flytta material på lagret, säkerställa korrekt inventering och plockning av varor samt se till att beställningar packas och skickas korrekt. Det är viktigt att du kan arbeta effektivt och noggrant för att säkerställa att lagret fungerar smidigt och att kundernas behov möts.
Du förväntas följa säkerhetsföreskrifter och arbetsrutiner för att säkerställa en trygg arbetsmiljö. Dessutom kan du behöva använda truckar eller annan utrustning för att flytta material på lagret. Du kommer att vara en viktig del av teamet och samarbeta med kollegor för att uppnå gemensamma mål. Flexibilitet och förmågan att arbeta i ett högt tempo kommer också att vara viktigt för att lyckas i rollen.Profil
Du är en lagspelare med högt säkerhetstänk och kvalitetsmedvetenhet. Du trivs med att arbeta mot dagliga mål och plockkrav med fokus och engagemang. Att börja tidigt på morgonen är inget problem för dig, och du är noggrann med att hålla tider. Du har förmågan att kommunicera väl med olika människor och anpassa dig till teamets dynamik. Det är viktigt att du behärskar svenska flytande både i tal och skrift för att kunna utföra arbetet på ett effektivt sätt. Lagerutbildning är meriterande, men inte ett krav. Du är en flexibel och pålitlig person som trivs med att arbeta i en logistikmiljö och har förmågan att arbeta effektivt och noggrant även under pressade situationer. Din vilja att bidra till teamet och din positiva attityd gör dig till en värdefull resurs för lagret.Om företaget
Pima Bemanning & Rekrytering AB är ett auktoriserat bemanningsföretag med över 20 års erfarenhet av bemanning och rekrytering. Vi har byggt upp ett stort nätverk av kandidater, konsulter och kunder och skräddarsyr flexibla lösningar utifrån ert bemanningsbehov. Vi fokuserar på att erbjuda snabba, kostnadseffektiva och kvalitetssäkrade processer för att matcha rätt person till rätt arbetsuppgift.
Vi hyr ut och rekryterar konsulter inom olika områden, inklusive Life Science, Lager, Administration/ekonomi, Försäljning fält/butik och Däckmontörer. Vi strävar efter att skapa långsiktiga samarbeten och erbjuder trevlig och lojal personal samt bra service och bemötande från både konsulter och administrativ personal.
I bolagsgruppen PIMA, som grundades 1978, ingår vi som Experter på lager och produktion samt Experter på renhet & kringtjänster. Vi är dedikerade till att hjälpa både kunder och kandidater att hitta rätt matchning och skapa framgångsrika arbetsrelationer. Ersättning
Ersättning

Fast lön + provision
Sista dag att ansöka är 2025-10-24
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare

Pima Bemanning & Rekrytering AB
http://www.pimabemanning.se/
Kontakt
Ingela Stengel-Dahl
ingela@pimabemanning.se
