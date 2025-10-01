Lagerarbetare - Student - Deltid - Älvsjö

Simplex Bemanning AB / Lagerjobb / Stockholm
2025-10-01


Vill du ha ett aktivt, flexibelt och roligt extrajobb inom lager? Vi på Simplex Bemanning söker nu ambitiösa och noggranna kollegor som vill jobba extra på lager i Älvsjö. Perfekt för dig med annan huvudsaklig sysselsättning!
Dina arbetsuppgifter kan till exempel vara:
Plock och pack
In- och utleveranser
Lagerhållning och inventering
Truckkörning
Automation

Vi söker dig som:
Har truckkort A+B
Är punktlig, ansvarstagande och effektiv
Trivs med fysiskt arbete och har en positiv inställning
Har en annan huvudsaklig sysselsättning
Det är meriterande med Körkort & Truckkort
Det är meriterande med erfarenhet av liknande arbete och arbete i autostore.

För att vara aktuell för denna tjänst krävs att du har en annan huvudsaklig sysselsättning om minst 50 %. Exempel på sådan sysselsättning inkluderar tex:
Studier på minst halvfart (50 %)
Annat arbete med en garanterad sysselsättningsgrad på minst 50 %
Eget företag
Elitidrott

Plats: Älvsjö
Omfattning: Deltid, 0-5 dagar/vecka
Lön: Enligt GFL
Start: Omgående
Du behöver kunna styrka din huvudsakliga sysselsättning med intyg innan en eventuell anställning.
Vi ser fram emot att höra mer ifrån dig. Förklara varför du är rätt person för jobbet och bli en del av vårt team. Skicka in din ansökan idag!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Simplex Bemanning AB (org.nr 559001-0277), https://www.simplexbemanning.se/
125 30  ÄLVSJÖ

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Simplex Bemanning

Jobbnummer
9534573

