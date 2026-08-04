Lagerarbetare - Heltid
Hirely AB / Lagerjobb / Halmstad Visa alla lagerjobb i Halmstad
2026-08-04
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-08-04Om tjänsten
Vi söker nu, på uppdrag av en av våra kunder, en lagerarbetare för heltidsarbete i Halmstad. Det här är en roll för dig som trivs med ett aktivt och praktiskt arbete och vill vara en viktig del av en välfungerande logistikverksamhet.
Du kommer att ingå i ett engagerat team där samarbete, noggrannhet och effektivitet är avgörande för att säkerställa att varuflödet fungerar smidigt och att leveranser hanteras på ett säkert och effektivt sätt.Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna kan variera, men innefattar bland annat:
Plock och pack av varor
Mottagning och kontroll av inkommande leveranser
Hantering och registrering av utgående gods
Lagerhållning och inventering
Sortering och organisering av produkter
Bidra till ordning och struktur på lagret
Hantering av lageradministration i affärs- och lagersystemKvalifikationer
Vi söker dig som:
Är noggrann och ansvarstagande
Trivs med ett fysiskt och aktivt arbete
Har god samarbetsförmåga och en positiv inställning
Är flexibel och lösningsorienterad
Kan arbeta strukturerat och effektivt
Tidigare erfarenhet är inte ett krav – vi lägger stor vikt vid din arbetsvilja, ditt engagemang och din vilja att utvecklas.
Meriterande
Erfarenhet av lager- eller logistikarbete
Truckkort
Erfarenhet av lagerhanteringssystem
Körkort B
Erfarenhet av orderhantering och inventering
Om anställningen
Heltid
Placering i Halmstad
Arbetstider enligt schema
Start enligt överenskommelse
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Sista dag att ansöka är 2026-08-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hirely AB
(org.nr 559522-3099), https://enkla-jobb.se
302 42 HALMSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Talentry Jobbnummer
10020524