Lagerarbetare - Heltid

Hirely AB / Lagerjobb / Uppsala
2025-08-28


Vi söker nu en lagerarbetare på heltid till en av våra kunder i Uppsala.
Har du ett strukturerat arbetssätt, gillar fysiskt arbete och vill vara en del av ett viktigt logistikflöde? Då kan detta vara rätt roll för dig!

Om rollen

Som lagerarbetare kommer du att arbeta med olika uppgifter inom logistik och varuhantering. Rollen är praktisk och varierande, och du blir en central del i att säkerställa att varor hanteras på ett effektivt och korrekt sätt.

Dina arbetsuppgifter
Plock och pack av varor

In- och utlastning av leveranser

Kontrollera och registrera inkommande gods

Truckkörning

Bidra till ordning och säkerhet på lagret

Vi söker dig som:

Är noggrann, effektiv och har god samarbetsförmåga

Trivs med fysiskt arbete i ett högt tempo

Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift

Har grundläggande datorvana

Meriterande:

Truckkort och erfarenhet av truckkörning

Tidigare erfarenhet från lager eller logistik

Vi erbjuder:

En trygg heltidsanställning med goda villkor

Möjlighet att utvecklas inom logistik och lagerhantering

En arbetsplats där samarbete och engagemang värdesätts

Introduktion och stöd från erfarna kollegor

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-10
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Hirely AB (org.nr 559522-3099), https://enkla-jobb.se

Jobbnummer
9481369

