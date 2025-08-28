Lagerarbetare - Heltid
2025-08-28
Vi söker nu en lagerarbetare på heltid till en av våra kunder i Uppsala.
Har du ett strukturerat arbetssätt, gillar fysiskt arbete och vill vara en del av ett viktigt logistikflöde? Då kan detta vara rätt roll för dig!
Om rollen
Som lagerarbetare kommer du att arbeta med olika uppgifter inom logistik och varuhantering. Rollen är praktisk och varierande, och du blir en central del i att säkerställa att varor hanteras på ett effektivt och korrekt sätt.

Dina arbetsuppgifter
Plock och pack av varor
In- och utlastning av leveranser
Kontrollera och registrera inkommande gods
Truckkörning
Bidra till ordning och säkerhet på lagret
Vi söker dig som:
Är noggrann, effektiv och har god samarbetsförmåga
Trivs med fysiskt arbete i ett högt tempo
Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Har grundläggande datorvana
Meriterande:
Truckkort och erfarenhet av truckkörning
Tidigare erfarenhet från lager eller logistik
Vi erbjuder:
En trygg heltidsanställning med goda villkor
Möjlighet att utvecklas inom logistik och lagerhantering
En arbetsplats där samarbete och engagemang värdesätts
Introduktion och stöd från erfarna kollegor

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-10

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Hirely AB (org.nr 559522-3099)

Jobbnummer
9481369