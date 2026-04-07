Lageransvarig | Epiroc | Skellefteå
Lernia Bemanning AB / Lagerjobb / Skellefteå Visa alla lagerjobb i Skellefteå
2026-04-07
, Robertsfors
, Piteå
, Norsjö
, Vindeln
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lernia Bemanning AB i Skellefteå
, Robertsfors
, Piteå
, Vindeln
, Luleå
eller i hela Sverige
Hos vår kund i Skellefteå får du som lageransvarig möjlighet att spela en nyckelroll i att optimera lagerverksamheten. Vi söker dig som älskar struktur och effektivitet, har ett öga för detaljer och är redo att ta ansvar i en dynamisk och framgångsrik organisation.Publiceringsdatum2026-04-07Om tjänsten
Som lageransvarig kommer du att övervaka och optimera lagerprocesser, säkerställa effektiv hantering av inkommande och utgående varor samt koordinera lageraktiviteter för att uppnå maximal effektivitet. Du ansvarar för inventeringar, lagerflytt i SAP, rapportering och underhåll av lagersystem, samt för att implementera förbättringar av lagerflöden. Du samarbetar med olika avdelningar för att säkerställa att leveranskedjan fungerar smidigt och att alla lagerrelaterade mål uppnås i enlighet med våra kunders riktlinjer och standarder.
Tjänsten är ett bemaninngsuppdrag med önskad start i mitten/slutet av april och sträcker sig fram till årsskiftet. Arbetstiderna är dagtid 7-16.
Om digFormell kompetens
Vi söker dig som har en relevant utbildning inom logistik eller lagerhantering och det är en stor fördel om du har tidigare erfarenhet av att arbeta som lageransvarig. Du bör ha goda kunskaper i lagerstyrningssystem och vara van vid att samarbeta med både interna och externa beställare. Förmåga att kommunicera effektivt både skriftligt och muntligt på svenska och engelska är ett krav samt även kunskaper i ERP-system, särskilt SAP. Du har också en stark förståelse för säkerhetsföreskrifter och arbetsmiljöstandarder inom lagerverksamhet. Det är viktigt att du är ordningsam, strukturerad har en god samarbetsförmåga och är initiativtagande.
Övriga krav är B-körkort, truckkort A1, A2 samt hjullastare.
Meriterande
Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta inom gruvindustrin eller med teknisk utrustning. Erfarenhet av att implementera effektiva lagerprocesser och förbättringsstrategier ses som positivt. Om du har ledarskapsutbildningar eller certifieringar inom projektledning, är det också meriterande. Vi uppskattar även att du har tidigare erfarenhet av att hantera internationella leverantörskedjor och logistiklösningar.
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som är ansvarig för ditt uppdrag och ser till att du trivs på din arbetsplats och stöttar dig samt utvecklar dig i din yrkesroll.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Om du har några frågor är du välkommen att kontakta konsultchef Christina Rönnegard via e-post: christina.ronnegard@lernia.se
Bakgrundskontroll
För vissa tjänster ingår bakgrundskontroll som en del av rekryteringsprocessen. Om du går vidare i processen kommer du behöva verifiera din identitet via BankID innan kontrollen genomförs. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lernia Bemanning AB
(org.nr 556472-7013), https://connect.lernia.se
Strömsörgatan 15 (visa karta
)
931 34 SKELLEFTEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort.
Lernia Bemanning & Rekrytering Jobbnummer
9840947