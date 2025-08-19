Lageransvarig
Lageransvarig till AGF Produktion AB
Är du en strukturerad och engagerad person som trivs i en roll med ansvar och variation? Vill du vara en nyckelspelare i ett växande företag inom aluminium, glas och fasadsystem? Då kan du vara den vi söker!
Om rollen
Som lageransvarig på AGF Produktion AB får du en central roll i vår dagliga verksamhet. Du ansvarar för att våra materialflöden fungerar smidigt - från inleverans till utlastning. Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Trucklossning och mottagningskontroll av inkommande gods
Ansvar för in- och utleveranser
Orderplockning och materialhantering till produktionen
Bygga och packa pallar för leverans av våra partier
Säkerställa ordning och struktur på lagret
Kort sagt - du blir spindeln i nätet som gör att produktionen alltid har rätt material på rätt plats i rätt tid.
Truckkort (A+B)
Erfarenhet av lagerarbete och truckkörning
Svenska i tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet av pallbyggande och orderplock
Tidigare arbete inom bygg, produktion eller logistik
God datorvana
Erfarenhet av att arbeta i affärssystemet Monitor ERP
Vi erbjuder
Hos oss på AGF Produktion AB blir du en del av ett företag i framkant inom aluminium, glas och fasadsystem. Vi erbjuder en trygg anställning, ett familjärt arbetsklimat och möjligheten att växa i takt med företaget.
Här får du chansen att verkligen påverka och utveckla vårt lagerarbete - en roll med ansvar, frihet och variation!
Låter det här som jobbet för dig? Skicka din ansökan till anette@agfproduktion.se
så snart som möjligt - urval sker löpande.
Sista dag att ansöka är 2025-09-18
Mail
E-post: anette@agfproduktion.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lageransvarig".
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 559450-1594)
Fabriksgatan 23
)
577 71 VIRSERUM
Produktionsansvarig
Produktionsansvarig
Anette Nielsén anette@agfproduktion.se 0495-50022
