Lageradministratör med truckvana
2025-11-06
, Kävlinge
, Höör
, Lund
, Svalöv
Nu söker vi truckförare med erfarenhet av administrationen som krävs för att ett lager ska fungera.
En tjänst för dig som trivs med varierande arbetsuppgifter, har god struktur och gillar att växla mellan kontors- och lagerarbete.Publiceringsdatum2025-11-06Arbetsuppgifter
Som lageradministratör kombinerar du administrativt arbete med praktiskt lagerarbete på godsmottagningen. Du ansvarar för orderflöden, registreringar och uppföljningar i lagersystemet. Samtidigt som du hanterar material och gods med motviktstruck.
Dina ansvarsområden är:
• Administrativt ansvar för orderhantering och lagerflöden.
• Registrering och uppdatering i lagersystem.
• Truckkörning: motviktstruck, B1.
• Kontakt med kollegor och kunder kring leveranser och flöden.
Arbetet sker främst dagtid, men eventuellt skriftarbete kan förekomma.
Din bakgrund/Dina egenskaper
För att vara aktuell för tjänsten krävs att du har:
• Erfarenhet av lagerarbete och arbete i något lagerhanteringssystem.
• Truckkort och god vana av motviktstruck: B1.
• B-körkort.
• Erfarenhet av Microsoft Office: Excel, Outlook mm.
Har du dessutom erfarenhet av lagersystemen X3 eller M3 är det en stor merit. Vana av servicearbete med kundkontakt är också ett plus.
Som person är du noggrann, strukturerad och ansvarstagande. Du har god kommunikativ förmåga, trivs att jobba i team men är också van att jobba självständigt och att planera ditt eget arbete.
Du behärskar svenska i tal och skrift.
Information och kontakt
För mer information om tjänsten kontakta Sebastian Siversson, sebastian@wikan.se
, 0721-83 99 83.
Tillträde enl överenskommelse.
Tjänsten börjar som en säsongsanställning, med möjlighet att övergå i tillsvidareanställning.
Ansök direkt då alla ansökningar behandlas löpande.
Om Wikan Personal
