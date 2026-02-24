Lager- och packmedarbetare
Uniflex AB / Lagerjobb / Vara Visa alla lagerjobb i Vara
2026-02-24
, Grästorp
, Herrljunga
, Vårgårda
, Lidköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uniflex AB i Vara
, Vårgårda
, Lidköping
, Skara
, Falköping
eller i hela Sverige
I denna roll arbetar du på lagret med att plocka och packa ordrar. Arbetet kräver att du är praktiskt lagd och har ett logiskt tänk, då hantering av olika verktyg förekommer, exempelvis spikpistol. Det är också viktigt att packa godset korrekt, bland annat med hänsyn till tyngdpunkter och säker hantering.
Eftersom scanners ännu inte används ställs höga krav på noggrannhet. Du behöver vara bekväm med siffror och artikelnummer, då vissa artiklar har snarlika nummer och fel lätt kan uppstå vid slarv.
Arbetssätt och samarbete
Du arbetar självständigt men är samtidigt en del av ett team. Under perioder med högt tempo kan det bli trångt på lagret, vilket gör det viktigt att ha ordning på sitt eget arbete och visa hänsyn till kollegor. Här uppmuntras ett öppet klimat där det alltid är bättre att fråga en gång för mycket än att något blir fel.Publiceringsdatum2026-02-24Kvalifikationer
Truckbehörighet A1-A4 samt B1-B3
Traverskort är meriterandeÖvrig information
Tjänsten förutsätter att du inte planerar semester under veckorna 29-31
Se till att eventuella referenser som finns namngivna i dina ansökningshandlingar har kännedom om att de finns med där och att de eventuellt kommer att bli kontaktade vid en eventuell rekryteringsprocess.
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
Kollektivavtal
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
Försäkringar
Marknadsmässig lön
Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar affärsfokus, engagemang, glädje och ansvarstagande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uniflex AB
(org.nr 556637-0341) Arbetsplats
Uniflex Skövde Jobbnummer
9760942