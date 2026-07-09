Lager/Terminalpersonal

Grabbarnas Grönt AB / Lagerjobb / Stockholm
2026-07-09


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Grabbarnas Grönt är en restauranggrossist som verkar inom Stockholm. Du ska kunna arbeta självständigt och drivas av att arbeta i ett högt tempo tillsammans med andra arbetskamrater. Du ska jobba i ett större team med lagerpersonal Arbetsuppgifterna är bl.a. ta emot leverans, plocka ihop beställningar, fylla på lagerhyllor och liknande vanligt förekommande arbetsuppgifter inom lager.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30
E-post: jobbaisthlm@gmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lagerpersonal".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Grabbarnas Grönt AB (org.nr 556913-4009)

Jobbnummer
9998571

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