Lager/Terminalpersonal

Grabbarnas Grönt AB / Lagerjobb / Stockholm
2025-12-15


Grabbarnas Grönt är en restauranggrossist som verkar inom Stockholm. Du ska kunna arbeta självständigt och drivas av att arbeta i ett högt tempo
tillsammans med andra arbetskamrater. Du ska jobba i ett större team med lagerpersonal Arbetsuppgifterna är bl.a. ta emot leverans, plocka ihop beställningar, fylla på lagerhyllor och liknande vanligt förekommande arbetsuppgifter inom lager.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-04
Ansökningar enast på mejl
E-post: jobbaisthlm@gmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lagerarbete".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Grabbarnas Grönt AB (org.nr 556913-4009)
Konsumentvägen 9 (visa karta)
125 30  ÄLVSJÖ

Arbetsplats
Grabbarnas Grönt AB

Jobbnummer
9643592

