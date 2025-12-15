Lager/Terminalpersonal
Grabbarnas Grönt AB / Lagerjobb / Stockholm Visa alla lagerjobb i Stockholm
2025-12-15
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Grabbarnas Grönt AB i Stockholm
Grabbarnas Grönt är en restauranggrossist som verkar inom Stockholm. Du ska kunna arbeta självständigt och drivas av att arbeta i ett högt tempo
tillsammans med andra arbetskamrater. Du ska jobba i ett större team med lagerpersonal Arbetsuppgifterna är bl.a. ta emot leverans, plocka ihop beställningar, fylla på lagerhyllor och liknande vanligt förekommande arbetsuppgifter inom lager. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-04
Ansökningar enast på mejl
E-post: jobbaisthlm@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lagerarbete". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Grabbarnas Grönt AB
(org.nr 556913-4009)
Konsumentvägen 9 (visa karta
)
125 30 ÄLVSJÖ Arbetsplats
Grabbarnas Grönt AB Jobbnummer
9643592