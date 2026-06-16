Lager/Terminalarbetare
PersonalUthyrning, Logistik & Service Anderstorp AB / Lagerjobb / Vaggeryd Visa alla lagerjobb i Vaggeryd
2026-06-16
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Är ett lokalt och kraftfullt företag som är måna om både personal och kunder. Vårt fokus ligger i att ge dig som konsult en flexibilitet och trygghet i ditt arbete. Vi är uppskattade för vårt driv, tillgänglighet, snabbhet och kompentens. Puls kunder finns i hela GGVV- regionen samt Ljungby kommun och där du hittar våra kontor i Anderstorp, Värnamo och Ljungby.
Lager/Terminalarbetare
Puls Bemanning söker nu engagerade och drivna lagerarbetare till en av våra kunder. Är du en person som trivs med ett högt arbetstempo, gillar fysiskt arbete och har ett öga för ordning och struktur? Då kan detta vara tjänsten för dig.Publiceringsdatum2026-06-16Dina arbetsuppgifter
I rollen som lagerarbetare kommer du att arbeta med varierande arbetsuppgifter inom lager och logistik. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kan bland annat innefatta:
Inleverans och mottagning av gods
Truckkörning
Orderplock och paketering
Utleverans och lastning
Lagerhantering och övrigt förekommande arbetsuppgifter
Arbetstider
Tjänsten är förlagd till tvåskift enligt ett rullande schema:
Förmiddagsskift
Måndag–fredag kl. 06.00–15.00
Eftermiddagsskift
Måndag–torsdag kl. 14.48–23.24
Fredag kl. 14.48–20.54Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Behärskar svenska i tal och skrift
Har B-körkort och tillgång till bil
Har god fysik och trivs med ett aktivt arbete
Är noggrann, ansvarstagande och strukturerad
Trivs med att arbeta i ett högt tempo
Har en positiv inställning och god samarbetsförmåga
Tidigare erfarenhet av lagerarbete och truckkörning är meriterande.Kontaktuppgifter för detta jobb
För mer information eller frågor om tjänsten, vänligen kontakta Jonas Stigemyr på
0734-340452 eller jonas@pulsbemanning.se
.
Vi ser fram emot din ansökan och möjligheten att välkomna dig till vårt team!
PULS skapar mångfald, möten & möjligheter för just DIG!
Puls är ett företag som värdesätter både personal och kunder, och vi strävar efter att matcha rätt arbetsplats för både arbetssökande och företag. Vi erbjuder konsulter flexibilitet och trygghet i deras arbete och hjälper dig att komma ut på arbetsmarknaden. Vår drivkraft, tillgänglighet, snabbhet och kompetens ger både kunder och personal en känsla av att vara "rätt från start". Vi betjänar kunder i hela GGVV-regionen från våra kontor i Anderstorp, Värnamo och Ljungby.
När du blir en av oss
Denna tjänst innebär att du kommer bli anställd som konsult hos oss på Puls Bemanning & Rekrytering och du kommer tillbringa dina arbetsdagar hos vår kund. Som konsult hos oss har du din konsultchef som stöttar dig i att lyckas och trivas. Självklart innefattas din anställning av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension, fackliga relationer och friskvårdsbidrag, för inget är viktigare än att du känner dig trygg med din anställning hos oss. Låt oss bli din nya kollega!
Vad händer när du har sökt tjänsten?
I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. När du har visat intresse för tjänsten matchar vi din ansökan med tjänsten och vi kontaktar dig via mail eller telefon för återkoppling. Är du aktuell för tjänsten träffas vi på en intervju och under processen sker även referenstagning.
Vi ser fram emot din ansökan och möjligheten att välkomna dig till vårt team! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare PersonalUthyrning, Logistik & Service Anderstorp AB
(org.nr 556803-3343), https://www.pulsbemanning.se/
568 31 SKILLINGARYD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Puls Bemanning Kontakt
Säljare
Jonas Stigemyr jonas@pulsbemanning.se +46734340452 Jobbnummer
9965132