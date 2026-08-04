Lager/terminal arbete timanställning
Transports & Warehouse Services Scandinavia AB / Lagerjobb / Sigtuna Visa alla lagerjobb i Sigtuna
2026-08-04
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Är du en person med hög arbetsmoral som är noggrann och trivs med att arbeta i ett högt tempo? Har du erfarenhet av lagerarbete och truckkörning? Då kan vi ha tjänsten för dig!
Vi söker medarbetare för behovsanställning, timanställning med omgående start.
Som lagerarbetare kommer du arbeta med sortering av gods, lastning och lossning med truck samt andra diverse arbetsuppgifter som kan förekomma på ett lager/terminal.
Här får du chans till att testa på flera olika spännande arbetsuppgifter och i ett högt tempo. Du har erfarenhet av lagerarbete och har truckbehörighet. Det är även meriterande om du har kört klämtruck tidigare.
Arbetstiderna är förlagda på dagtid mellan 06:00-19:30 måndag-fredag. Start för tjänsten ser vi under augusti, september månad, alt efter överenskommelse.
Din profil: Vi söker dig som har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%, som är flexibel, positiv och arbetsvillig. Arbetet kan periodvis vara tungt och fysiskt krävande vilket innebär att vi gärna ser att du har god fysik och inte är rädd för att ta i när det behövs. Tidigare erfarenhet av terminalarbetare och truckkörning/truckkort vill vi att du har. Är du den vi söker? Ansök till tjänsten redan idag tjänsten kommer att tillsättas löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-03
E-post: ansokan@twslogistics.com Arbetsgivare Transports & Warehouse Services Scandinavia AB
(org.nr 556537-7081), http://www.twslogistics.com
Bristagatan 24 (visa karta
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195 60 ARLANDASTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10020514