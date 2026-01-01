Lågaffektivt bemötande

2026-01-01


Alma Assistans är det engagerade företaget som i samarbete med kunden skapar den personliga assistansen. Vi jobbar nära kunden och vet att goda relationer är nyckeln till en väl fungerande assistans. Vi är verksamma i hela Sverige med huvudkontor i Uppsala och lokala kontor i Gävle, Stockholm, Göteborg, Helsingborg, Jönköping och Växjö.

Är du kvinna eller tjej med en positiv inställning, glad, påhittig, flexibel och ansvarsfull med god fysik?
Obehindrat talar, läser och skriver svenska.
Vi söker personlig assistent till go tonåring som gillar studsmatta och bad med fantastisk familj boende i Lomma och Svedala. Hon har autism och ett utmanade beteende som kräver ett lågaffektivt bemötande men personkemin är absolut viktigast. Skolveckor är arbetstiden förlagd till kvällar ca: 16.00-22.00, helger arbetspass mellan 10.00-17.00 och arbetsplatsen är varannan vecka i Lomma och varannan i Svedala med ca 75%. I Svedala främst på helgen.

Ersättning
Månatlig löneutbetalning

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Kontakt
Josefine Lindeberg-Lindvet
0730585036

