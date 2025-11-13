Lackerare till Värnamo
Vill du jobba med form och färg? Som Lackerare hos vår kund får du jobba med äkta hantverk tillverkat från grunden!
Nu söker vi vår framtida konsult som vill jobba som lackerare på ett stabilt företag i Värnamo! Vi på OnePartnerGroup jobbar med rekrytering, bemanning och utbildning och är din bästa kollega i karriären när du söker jobb. Oavsett vilken tjänst eller bransch ditt hjärta klappar lite extra för kan vi hjälpa dig att hitta ett jobb som passar dig, antingen som anställd hos oss eller genom att du blir rekryterad till företag vi samarbetar med. Med lokal förankring på ett 50-tal orter, från Malmö i söder till Kalix i norr, finns vi alltid nära dig.Publiceringsdatum2025-11-13Arbetsuppgifter
Sprutlackering sker manuellt i boxar och du kommer blanda färg själv. All produktion är special och görs efter beställning.Profil
Vi söker dig som har stor vilja och intresse av att lära dig allt om lackering. Är du tekniskt intresserad och gillar att meka är detta ett jobb för dig. Som person är du engagerad och ansvarsfull och tar gärna egna initiativ. Du är en lagspelare som trivs med att jobba med andra. Goda kunskaper i svenska, både tal och skrift. Körkort och bil är ett krav då den kollektiva trafiken är begränsad.
Övrig information
Placeringsort: Värnamo
Arbetstid: Dagtid
Tillsättning: Snarast möjligt
Visst låter det intressant?
Denna tjänst innebär att du kommer bli anställd som konsult hos oss på OnePartnerGroup och du kommer tillbringa dina arbetsdagar hos vår kund. Som konsult hos oss har du din konsultchef som stöttar dig i att lyckas och trivas. Självklart innefattas din anställning av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension, fackliga relationer och friskvårdsbidrag, för inget är viktigare än att du känner dig trygg med din anställning hos oss. Låt oss bli din nya kollega! I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. När du har visat intresse för tjänsten matchar vi din ansökan med tjänsten och vi kontaktar dig via mail eller telefon för återkoppling. Är du aktuell för tjänsten träffas vi på en intervju och under processen sker även referenstagning. Gällande ansökan så sker det via annonsen på OnePartnerGroups hemsida, vi hanterar inte ansökningar via mail på grund av GDPR. Läs gärna mer och ansök via www.onepartnergroup.se.
För ytterligare frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Ida Syrén på mejlen ida.syren@onepartnergroup.se
. Vi ser framemot din ansökan! Så ansöker du
