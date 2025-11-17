Lackerare
Ikett Personalpartner AB / Lackerarjobb / Emmaboda Visa alla lackerarjobb i Emmaboda
2025-11-17
, Lessebo
, Nybro
, Tingsryd
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ikett Personalpartner AB i Emmaboda
, Lessebo
, Nybro
, Tingsryd
, Torsås
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-11-17Om tjänsten
Vi söker nu en lackerare till en av våra kunder i Emmaboda. Du som söker bör bo i närområdet då tjänsten är tänkt att övergå i anställnings hos kund.
Du kommer att arbeta i en modern lackeringsanläggning, där du har en viktig roll i att säkerställa att företagets produkter håller högsta möjliga finish och kvalitet. Ditt arbete innefattar hela processen från att förbereda materialet genom tvättning, slipning och maskering, till att utföra själva lackeringen, främst med pulverlack. Efter lackeringen ansvarar du för att kontrollera resultatet och se till att ytan håller högt ställda kvalitetskrav.
Start: Omgående
Arbetstider: DagtidProfil
Krav/önskemål:
• Erfarenhet av lackering gärna pulverlack
• Industrivana
• God känsla för finish, noggrannhet och kvalitet
• Förmåga att arbeta strukturerat och självständigt
• B Körkort (meriterande)
Som person vill vi att du är ansvarstagande, målinriktad, flexibel, positiv, ordningsam och har en god samarbetsförmåga eftersom arbetet sker ute hos våra kunder.
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.
Välkommen med din ansökan idag!
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett Personalpartner AB är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering av kvalificerad kollektivpersonal och tjänstemän. Främst inom yrkesområdena industri, el, bygg och administration.
Som konsult hos Ikett har du möjligheten att söka lokala arbeten och researbeten i Sverige samt Norge. Vi arbetar kontinuerligt för att du och kunden ska trivas så bra som möjligt med varandra och för att era önskemål ska tillgodoses.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs. Detta vill vi uppnå genom kvalitet, kompetens och effektivitet.
För mer information och nyheter, följ oss gärna på:
Facebook: www.facebook.com/ikettpersonalpartner
LinkedIn: www.linkedin.com/company/ikett-personalpartner-ab-as
Notera att vi med anledning av GDPR inte tar emot ansökningar via mail. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20344". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ikett Personalpartner AB
(org.nr 556271-1134), http://www.ikett.com/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Camilla Eriksson camilla.eriksson@ikett.com Jobbnummer
9608958