Läckageutredare/Fukttekniker
Läckage Experten i Väst AB / Säkerhetsjobb / Borås Visa alla säkerhetsjobb i Borås
2025-08-07
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Läckage Experten i Väst AB i Borås
Vi är ett oberoende företag som utreder, lokaliserar och fastställer vattenläckage. Vi lokaliserar läckage i alla typer av huskonstruktioner och rörsystem. Utöver läckage utför vi utredningar och kontroller inom fukt-, lukt-, energi- och mögel samt att vi har utökat våra tjänster med provtryckningar och takbesiktningar. Vi söker nu en flexibel och självständig medarbetare som trivs med att ta ansvar, planera och genomföra sitt arbete.
Arbetsuppgifterna är varierande och du kommer att arbeta i olika uppdrag.
Om du känner att du är rätt person för jobbet och vill bli en del av vårt växande team på LäckageExperten, ser vi fram emot att få ta del av ditt CV och personliga brev.
B-körkort är ett krav Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-06
E-post: info@lackageexperten.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Läckage Experten i Väst AB
(org.nr 559274-5870) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
