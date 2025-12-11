Laboratory Engineer
Om jobbet
Du kommer att få ett nätverk inom organisationen och ha möjlighet att arbeta med kromatografi i en härlig grupp tillsammans med andra kemister. Vi består av 8 personer uppdelade på 3 lab. Våra interna kunder är företagets olika fabriker, FoU avdelningar och sitens miljöavdelning.
I din framtida roll som Laboratorieingenjör kommer du att
* Vara en del av vår kromatografigrupp och du kommer främst att arbeta med rutinanalyser från fabrik men även analyser för FoU och marknad. Du kommer att:
* Utföra rutin analyser och rapportera analysresultat av hög kvalité, främst inom vätskekromatografi
* Säkerställa att rätt laboratorieutrustning används, underhålls och kalibreras på ett korrekt sätt.
* Felsöka vid instrumentproblem
* Följa kvalitetskraven från Swedac (ISO 17025) och GMP-standarder / riktlinjer
Ha kundkontakter med interna kunder
Vi tror att du har med dig
* Lägst en BSc i kemi/kemiteknik och gärna i kombination med några års relevant erfarenhet
* God förståelse i kromatografi
* Erfarenhet från laboratoriearbete inom kromatografi
Mycket god kunskap (flytande) i svenska språket och god förståelse i engelska
Bra om du har erfarenhet av
* Kromatografi, främst HPLC
* Labdatasystem
Systematiskt säkerhets- och kvalitetsarbete
Vi tror att du är
Analytiskt lagd. Du är också noggrann, ansvarstagande, planerar ditt arbete väl och är självgående. För att du ska trivas och lyckas bra i rollen krävs även att du har en positiv attityd och gillar att samarbeta med andra. Vi arbetar tillsammans och delar på både utrymme och prover samtidigt som vi stöttar och utvecklar varandra i det dagliga arbetet.
Vi erbjuder dig
Ett omväxlande arbete i ett team präglat av samarbete. Vi diskuterar i teamet och lär oss av varandra varje dag. Om du gillar analytisk kemi och vätskekromatografi i synnerhet har du hittat rätt!
Vi strävar efter en arbetsmiljö där alla känner sig trygga att dela med sig av sina idéer och synpunkter. Vi arbetar också med att skapa förutsättningar för att medarbetarna skall kunna utföra sitt arbete på ett säkert, självständigt och kvalitetsmedvetet sätt.
På Nouryon erbjuder vi inte bara en spännande roll och trevliga kollegor utan även förmåner utöver din lön. Nouryon har kollektivavtal med IKEM, men utöver det erbjuder vi även förmåner som bonus, arbetstidsförkortning, friskvårdsbidrag, kostförmån och mycket mer.
Har vi fångat ditt intresse?
Detta är en tillsvidareanställning på heltid med placeringsort i Bohus. Du kommer att rapportera till Group Manager Chromatography Chemical Analysis.
Vänligen ansök via vårt rekryteringsverktyg med ett jobbspecifikt CV. Vi tar inte emot ansökningar via e-post. När din ansökan nått oss kommer vi att granska för att se om vi har en matchning mellan din kompetens och rollen! För mer information om vår rekryteringsprocess, vänligen besök: nouryon.com/careers/how-we-hire/
Vi ser fram emot din ansökan!
Vi vill be dig som intern sökande att ansöka med din Nouryon email för att underlätta vårt arbete i rekryteringsprocessen.
Om Nouryon
Vi letar efter morgondagens Changemakers, idag!
Om du letar efter din nästa möjlighet i karriären, ansök idag och gå med i Nouryons världsomspännande team av Changemakers för att tillhandahålla viktiga lösningar som våra kunder använder för att tillverka vardagsprodukter som personlig vård, rengöring, färger och beläggningar, jordbruk och livsmedel, läkemedel och byggprodukter. Våra medarbetare drivs av viljan att påverka och aktivt driva positiv förändring. Om det beskriver dig ger vi gärna plats för dina ambitioner. Från dag ett stödjer vi dig med din personliga tillväxt, genom utmanande positioner och omfattande lärande- och utvecklingsmöjligheter, i en dynamisk, internationell, mångsidig och proaktiv arbetsmiljö.Publiceringsdatum2025-12-11Kontaktuppgifter för detta jobb
För ytterligare information om tjänsten, vänligen kontakta rekryterande chef, Pia Nilsson, Group Manager Chromatography Chemical Analysis på pia.nilsson@nouryon.com
För mer information om rekryteringsprocessen, din ansökan eller om du behöver support, vänligen kontakta Recruiting.SE@Nouryon.com
För fackliga frågor:
Ledarna: Sanna Backman sanna.backman@nouryon.com
Unionen: Helene Rosenlund helene.rosenlund@nouryon.com
IF Metall: Maria Björkstål maria.bjorkstal@nouryon.com
Akademikerna: Niclas Lundahl niclas.lundahl@nouryon.com Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-01-10
