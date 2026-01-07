Laboratorietekniker
Svevia AB (publ) / Biomedicinjobb / Stockholm Visa alla biomedicinjobb i Stockholm
2026-01-07
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Svevia AB (publ) i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Att bygga och sköta om vägar och infrastruktur är stort. Att bidra till samhällsutvecklingen är ännu större. Hos oss får du göra både och. Inom Svevia kombinerar vi det lilla företagets gemenskap och lagkänsla med storföretagets stabilitet. Här får du möjlighet att utvecklas som en specialist på väg - med engagemang, samarbete och ansvar.
Inom specialbeläggning har vi våra laboratorier med huvuduppgiften att bedriva produktions- och kvalitetskontroll av material som asfalt-, obundet-, ballast- och vägmaterial samt bindemedel inom områdena vägar, gator, broar, järnvägar och flygfält.
Som laboratorietekniker hos Svevia
• .blir du en viktig del av ett sammansvetsat och engagerat team på fem personer - platschef, teknikspecialist och tre laboratorietekniker. Vi arbetar med laboratorieanalyser inom asfalt och ballast, där noggrannhet och kvalitet alltid står i centrum.
Du kommer att utföra mätningar och provningar av sten, asfalt och bitumen samt genomföra provtagning i fält. Arbetet består främst av mekaniska analyser och kräver både precision och ett genuint teknikintresse.
Vi erbjuder en strukturerad och trivsam arbetsmiljö med varierande arbetsbelastning - intensiva perioder med högt tempo under flera månader, följt av lugnare faser som ger utrymme för återhämtning och planering. Din roll är avgörande för både trivsel och framgång i gruppen, där samarbete och delaktighet är nyckeln till att skapa en positiv och effektiv arbetskultur.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Utföra laboratorieanalyser enligt satta regler, rutiner och processer
Bidra till ett gott samarbete inom teamet och tillsammans med kunder
Säkerställa kvalitet och noggrannhet i alla arbetsmoment
Kvalifikationer:
B-körkort och tillgång till bil
Goda kunskaper i svenska, både tal och skrift
Grundläggande läsförståelse i engelska
Gymnasieutbildning, gärna med teknisk inriktning
Vana att arbeta digitalt och med digitala verktyg
Grundläggande förståelse för matematik
Det är meriterande om du har:
Tidigare erfarenhet och kunskap inom asfalt- och ballastbranschen
Placering: Svevia laboratoriet, Arlanda.Anställningsform: Provanställning med önskad start april-maj 2026.
Vem är du? Vi söker dig som är social och har en god samarbetsförmåga, både med kollegor och kunder. Du är noggrann och stresstålig, med förmåga att lösa problem på ett strukturerat sätt även under högt arbetstryck. Rollen kräver att du är serviceinriktad och har ett lugnt, inlyssnande förhållningssätt som bidrar till en positiv arbetsmiljö. Dessutom har du ett genuint teknikintresse och hög arbetsmoral, vilket gör att du tar ansvar för ditt arbete och strävar efter kvalitet i allt du gör.
En del av något större
Svevias industridivision är inne i ett expansivt skede, och ambitionerna är höga. Målet är att vara en ledande aktör inom beläggning i Sverige.
Bakom varje väg finns mer än den uppenbara ytan: en hel industri av kunskap och leveransförmåga. Vårt erbjudande är en industriell process. Från sten till färdig väg.
Allt börjar med en täkt, som sedan blir ballast, som i sin tur används i tillverkningen av asfalten, som slutligen läggs ut på vägen. Med över 100 egna bergtäkter, egen produktion av asfalt, bitumenemulsion och termoplast har vi en bredd som ingen annan. I våra laboratorier gör vi materialanalyser och ser till att produkterna når upp till standarder och krav. Och våra skickliga team inom fräsning, asfaltering, tankbeläggning och vägmarkering ser till att leveransen blir komplett.
Varför Svevia?
Vi har karriärvägarna för dig som både vill bli chef och ledare eller vill utvecklas i din befintliga yrkesroll. Det är som lag vi skapar framgång. Det är så vi gör affärer och genererar resultat. Det är så vi får stad och land att fungera. Vill du dela väg med oss?
Ansökan och information
Du ansöker enkelt genom att skicka in ditt CV och svara på några urvalsfrågor. Vår rekryteringsprocess bygger på ett kompetensbaserat arbetssätt, det är en förutsättning för att rekrytera kvalitetssäkert, inkluderande och fördomsfritt. Därför vill vi inte ha ett personligt brev.
Skicka in din ansökan snarast möjligt och som senast den 2026-01-25. Urval görs efter sista ansökningsdatum.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta, Martin Sundin Platschef industri, martin.sundin@svevia.se
. För frågor angående processen kan du även kontakta Talent Acquisition Business Partner, Anna Beltrami anna.beltrami@svevia.se
Vi har tagit ställning till annonsering, vilket gör att vi inte önskar säljsamtal för ytterligare frågor kring annonsering, rekrytering eller bemanning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7014893-1778096". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svevia AB (publ)
(org.nr 556768-9848), https://jobb.svevia.se
Svevia Arlanda Asfalt (visa karta
)
190 60 STOCKHOLM-ARLANDA Arbetsplats
Svevia Jobbnummer
9672522