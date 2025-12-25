Laboratorieingenjör
Rivus AB / Laborantjobb / Göteborg Visa alla laborantjobb i Göteborg
2025-12-25
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Rivus AB i Göteborg
Rivus Batteries är ett växande deeptech-bolag som utvecklar nästa generations energilagring baserad på flödesbatterier. Vi söker nu en labbingenjör som kommer att arbeta nära både forskning och praktisk utveckling i labbmiljö.
Tjänsten passar dig som trivs i en teknisk, experimentell miljö och vill vara med och bygga framtidens energilösningar i ett mindre, snabbt växande bolag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-05
E-post: cedrik@rivus-batteries.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rivus AB
(org.nr 559193-1109)
Medicinaregatan 8 B (visa karta
)
413 90 GÖTEBORG Jobbnummer
9663757