Laboratorieingenjör

Rivus AB / Laborantjobb / Göteborg
2025-12-25


Rivus Batteries är ett växande deeptech-bolag som utvecklar nästa generations energilagring baserad på flödesbatterier. Vi söker nu en labbingenjör som kommer att arbeta nära både forskning och praktisk utveckling i labbmiljö.
Tjänsten passar dig som trivs i en teknisk, experimentell miljö och vill vara med och bygga framtidens energilösningar i ett mindre, snabbt växande bolag.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-05
E-post: cedrik@rivus-batteries.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Rivus AB (org.nr 559193-1109)
Medicinaregatan 8 B (visa karta)
413 90  GÖTEBORG

Jobbnummer
9663757

