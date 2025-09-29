Laboratorieassistent till Calamo
Calamo AB / Biomedicinjobb / Karlstad Visa alla biomedicinjobb i Karlstad
2025-09-29
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Calamo AB i Karlstad
Calamo AB är ett högteknologisk och internationellt verksamt företag som erbjuder ytbehandling av rostfria produkter till kunder inom bl.a. sjukhus-, elektronik-, läkemedel-, papper och massa-industrin. Tillsammans med våra övriga familjebolag omsätter vi över 1 miljard kronor och är världsledande inom våra områden. I Molkom finns Calamo's huvudkontor med bland annat försäljning, tillverkning, forskning och utveckling av produkter och tjänster. Hit letar vi ständigt efter människor som vill vara med att forma och utveckla företaget. Calamo befinner sig tillsammans med koncernen i en mycket stark expansion som erbjuder ett spännande och utåtriktat arbete inom en rad områden. Med vår vision Adding Perfection, tillför vi våra kunder ett mervärde i allt vi gör.
LABORATORIEASSISTENT TILL CALAMO Publiceringsdatum2025-09-29Arbetsuppgifter
Som Laboratorieassistent kommer du att arbeta tillsammans med vår teknikavdelning och rapportera till vår kvalitetsavdelning. Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att vara:
• arbeta praktiskt på labb med regelbundna analyser av våra elektrolyter och betsyror.
• underhålla och kalibrera laboratorieutrustning.
• ta prover samt bereda dessa för extern analys av utgående vatten från reningsverket enligt kontrollprogram.
• vara ansvarig för våra analysatorer av utgående vatten från vårt reningsverk samt vara behjälplig i frågor som gäller reningsverket.
• tillsammans med vår teknikavdelning ta fram nya analysmetoder samt utföra analyser inom utvecklingsprojekt.
• ansvara för internutbildning i kemiska hälsorisker.
• bidraga till företagets arbete med att substituera kemikalier mot mindre farliga.
PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONER
Vi tror att du som söker har en kandidatexamen inom kemi eller kemiteknik alternativt har liknande kunskaper inom analytisk kemi. Du har förmågan att arbeta både självständigt och i teambaserade projekt. Din ambition att bidra till att upprätthålla hög kvalitet genom samarbete med övriga medarbetare kommer du ha stor nytta av här. Vidare lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper som personligt driv, noggrannhet, flexibilitet, samarbets-, kommunikations- och initiativförmåga.
ÖVRIG INFORMATION OCH ANSÖKAN
För mer information eller ansökan vill vi att du mailar till RnD@Calamo.se
Mer information om Calamo, besök vår hemsida www.calamo.se. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-29
E-post: RnD@calamo.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Laboratorieassistent". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Calamo AB
(org.nr 556190-2569)
Prostgårdsvägen 2 (visa karta
)
660 60 MOLKOM Arbetsplats
Calamo AB Jobbnummer
9531343