Laboratorieansvarig undersköterska till Vårdcentralen Ryd
Region Östergötland / Undersköterskejobb / Linköping Visa alla undersköterskejobb i Linköping
2025-10-30
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Östergötland i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige
Vi på Vårdcentral Ryd söker en ny kollega och välkomnar dig att söka till vår arbetsplats.
Vårt erbjudande
Primärvårdscentrum Östergötland består av 33 regiondrivna vårdcentraler, Vårdcentrum Finspång, Barnhälsovårdsenheten, 1177- och jourcentraler kväll och helg och Allmänmedicinskt utbildningscentrum. Vi bedriver en bred primärvårdsverksamhet där vi erbjuder vård till alla genom hela livet; nyfödda, barn, ungdomar, vuxna, äldre och patienter i livets slutskede.
Vårdcentralen Ryd ligger i stadsdelen Ryd. Vårdcentralen har cirka 10 000 patienter listade och på vårdcentralen bedrivs primärvård med specialistmottagningar inom bland annat diabetes, astma/KOL och inkontinens. Vårdcentralen har cirka 35 medarbetare och har BVC, kuratorer, fotvårdsterapeut, fysioterapeut, rehabkoordinator, distriktssköterskor, sjuksköterskor, undersköterskor och vårdadministratörer.
Vi erbjuder våra patienter en vård av god kvalitet och med en god tillgänglighet. Det är en välfungerande verksamhet med framtidstro, god handledning, bra samarbetsklimat och patientnöjdhet samt en trevlig atmosfär. Nu söker vi dig som vill vara med och förstärka vår verksamhet ytterligare.
Här kan du läsa om vår karriärstege för undersköterskor/omvårdnadsassistenter och även om dina förmåner hos oss.Publiceringsdatum2025-10-30Dina arbetsuppgifter
Som undersköterska hos oss arbetar du med mycket varierande arbetsuppgifter men i huvudsak är denna tjänst som laboratorieansvarig då vi tar över laboratoriet i egen regi från februari 2026. Du ska också kunna jobba på läkarmottagningen där du assisterar och servar våra läkare vid olika undersökningar. Vi vill även att du ska känna dig bekväm med att ta emot patienter i receptionen.
Vi önskar att du är flexibel och känner att det är en utmaning med olika roller såsom undersköterska, laboratoriet och receptionen.
Om dig
Vi söker dig som är utbildad undersköterska. För att kunna erbjuda våra patienter en god och säker vård är det viktigt att våra medarbetare kan kommunicera på svenska i tal och i skrift. Det är meriterande om du har erfarenhet av mottagningsarbete eller primärvård.
Som undersköterska hos oss spelar du en viktig roll i omvårdnaden av patienter. Vi värdesätter ditt professionella bemötande, din förmåga att samarbeta och din vilja att bidra till ett gott arbets-klimat. Du är lyhörd, flexibel och har en god förmåga att anpassa dig till olika situationer i vården. Vi ser gärna att du har ett strukturerat arbetssätt och kan ta egna initiativ när det behövs.
Ansökan och anställning
Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/1586". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040) Arbetsplats
Vårdcentralen Ryd Kontakt
Verksamhetschef Helene Hult helene.hult@regionostergotland.se Jobbnummer
9582383