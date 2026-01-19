Laboranter Tekniksektionen (sommarjobb) NFC Linköping
2026-01-19
Är du redo för en större uppgift?
Nu söker vi forensiska laboranter som vill sommarjobba på tekniksektionen hos NFC i Linköping inom grupperna vapen, fingeravtrycksframkallning och ärendestöd. Tjänsten och arbetsuppgifterna kan komma att fördelas mellan grupperna.
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 40 000 medarbetare över hela landet. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället.
Nationell forensiskt centrum
Nationellt forensiskt centrum är en avdelning inom Polismyndigheten. I nära samverkan med utredningsverksamheten leder, utvecklar och utför avdelningen forensiskt arbete för en framgångsrik brottsbekämpning. Avdelningen ansvarar för hela den forensiska processen inom polisen - från kriminaltekniska platsundersökningar, laborativ verksamhet och it-forensik till forensiska expertutlåtanden i brottmål. I uppdraget ingår också att agera expertstöd samt bedriva utbildning, strategisk forskning och utveckling för att framtidssäkra polisens forensiska förmåga.
NFC - Tekniksektionen
Tekniksektionen vid nationellt forensiskt centrum arbetar med att ta fram, identifiera och jämföra spår, material och ämnen av olika slag. Det handlar bland annat om fingeravtryck, skoavtryck, vapen, ammunition och inbrottsverktyg.
Vapengruppen handlägger ärenden med vapenundersökningar, vapenspårsundersökningar, ammunitionsundersökningar, skjutanståndsundersökningar samt vapendestruktion. Som laborant vid vapengruppen kan inledande arbete i flera av dessa undersökningar ingå i arbetsuppgifterna.
Gruppen för fingeravtrycksframkallningen handlägger ärenden med avseende på fingeravtryck.
Ärendestödsgruppen koordinerar, packar upp och spårsäkrar ärenden som sedan distribueras vidare till respektive undersökningsinstans/grupp. Publiceringsdatum2026-01-19Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna för fingeravtrycksframkallning ingår bland annat:
• Framkallning av fingeravtryck på diverse material från brottsplatser. Framkallning sker med kemiska och fysikaliska metoder.
• Laborativa sysslor såsom registrering och provpreparering samt att blanda och kontrollera olika framkallningslösningar.
I arbetsuppgifterna för vapengruppen ingår bland annat:
• Digitalisering av material, kulor och hylsor, vid inläsningsstation IBIS (en intern introduktion/upplärning krävs).
• Administrativa sysslor såsom arkivering av material och resultat.
• Administrativa sysslor i vapendestruktionen, kontroll av inkommet material.
I arbetsuppgifterna för ärendestöd ingår bland annat:
• Bistå vid uppackning, tömma inkommande undersökningsmaterial.
• Administrativa sysslor såsom beskrivning av undersökningsmaterial enligt process. Kvalifikationer
Krav
Detta är en möjlighet för dig som:
• Vid anställningstillfället har avslutad eller pågående eftergymnasial utbildning med huvudsaklig inriktning mot t.ex. kemi, teknik, molekylärbiologi, biomedicinsk analytiker eller motsvarande erfarenhet som myndigheten bedömer som relevant för tjänsten.
• Har mycket goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och skrift
• Har fullgott färg-, siffer- och bokstavsseende
Meriterande kunskaper
Vi ser det som meriterande om du utöver detta även har erfarenhet av:
• forensiskt laboratoriearbete
• ISO-certifierat kvalitetsarbete
• detaljgranskning
• utbildning och/eller erfarenhet av kriminaltekniska metoderDina personliga egenskaper
Vi söker dig som trivs med ett omväxlande arbete där det också ingår en hög grad rutinarbete. Arbetsuppgifterna ställer krav på god samarbetsförmåga, ansvarstagande och noggrannhet. Dessutom är du målinriktad och produktionsorienterad, samtidigt som du kan tempoväxla och är flexibel för att lösa gruppens uppdrag.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
ÖVRIGT
Anställningsbenämning: Handläggare
Arbetsort: Linköping
Arbetstid: Intermittent (Timanställd) Veckoplanerad 5:2 40h/v.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Funktion: Forensisk Laborant
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Det är därför viktigt att du svarar tydligt och utförligt på frågorna och inte hänvisar till andra handlingar t.ex. CV. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polisens rekryteringsstöd Visma Recruit.
Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi att du kontaktar ansvarig HR-konsult innan du går vidare med din ansökan.
Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.
En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.
Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på: https://polisen.se/erbjudande
Vi bedriver vår verksamhet enligt den statliga värdegrundens sex principer demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt samt effektivitet och service. Som medarbetare inom polisen förväntas du agera enligt dessa och bidra till dess upprätthållande. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.
Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på polisen.se
Varmt välkommen med din ansökan!
