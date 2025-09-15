Kyrkvaktmästare/ Församlingshemsvärd 75 %
Svenska kyrkan i Arvika söker kyrkvaktmästare/församlingshemsvärd.
Vi söker dig som är en god ambassadör för Svenska kyrkan och som på ett representativt, hjälpsamt och positivt sätt bemöter människor i livets alla olika skeenden. Tjänsten ingår i Arvika pastorat med huvudsaklig tjänstgöring i Brunskog-Mangskogs församling. Tjänstgöring i hela pastoratet kan förekomma.
Du tillhör ett arbetslag med pastoratets övriga kyrkvaktmästare och församlingshemsvärdar, vilka har en gemensam arbetsledare. I Brunskog-Mangskogs församling ingår du i ett församlingsteam som består av präst, diakon, kantor, fritidsledare och administratör.
Du kan läsa mer om oss på vår hemsida: www.svenskakyrkan.se/arvika
Vilka arbetsuppgifter ingår?
Du representerar Arvika pastorat i olika former av möten och samlingar, vilket ställer krav på ett professionellt bemötande.
Du kommer att tjänstgöra vid gudstjänster, konserter, dop, bröllop, begravningar och andra sammankomster, vilket bland annat innebär att förbereda lokaler och använda ljus- och ljudsystem.
Du ansvarar för att församlingens lokaler är städade och iordningställda. Viss fastighetsskötsel ingår.
Du ska kunna handleda ideella och vara trygg med kyrkans värderingar och tro.
Arbetet innebär en del tunga lyft. Arbetstiden är schemalagd med flextid och en del arbetstid är förlagd till kvällar och helger eftersom en stor del av Svenska kyrkans verksamhet bedrivs på kvällar och helger. Publiceringsdatum2025-09-15Kvalifikationer
Som person möter du människor med värme i ditt dagliga arbete. Flexibilitet och ansvarskänsla är viktigt hos oss. Det är viktigt att du kan bemöta människor i livets olika skeden.
Du gillar ordning, tar ansvar och är noggrann.
Du följer och förstår rutiner och säkerhetsföreskrifter som finns på arbetsplatsen.
Du samarbetar väl med kollegor, men är trygg i det egna ledarskapet.
Du deltar gärna i arbetsplatsens utveckling och arbetsgruppens glädje.
Du har en god fysik, vilket är en förutsättning för hållbarhet i arbetet.
Som person är du positiv, lösningsfokuserad och självgående.
Du är trygg, stabil och samarbetar i god dialog med chef, kollegor och övrigt kontaktnät.
Du kan ta emot arbetsledning och du stimuleras av frågor som gäller utvecklings- och förbättringsområden.
B-körkort och tillgång till egen bil är ett krav då arbetet kräver förflyttning mellan arbetsplatserna.
Du är medlem i Svenska kyrkan och delar kyrkans värderingar.
Meriterande:
• Utbildning och erfarenhet inom lokalvård och fastighetsskötsel.
• Väl förankrad i Svenska kyrkans värdering, tro och lära.Så ansöker du
Ansökan med personligt brev och CV (OBS! båda dokumenten krävs för behandling av ansökan) skickas till: arvika.rekrytering@svenskakyrkan.se
, märk ansökan med "Kyrkvaktmästare". Ansök senast 5 oktober 2025.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Sista dag att ansöka är 2025-10-05
E-post: arvika.rekrytering@svenskakyrkan.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kyrkvaktmästare". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Arvika Pastorat
(org.nr 252004-7966), http://www.svenskakyrkan.se/arvika Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Arvika pastorat Kontakt
Kansli- och fastighetschef
Brith-Marie Johansson brith-marie.johansson@svenskakyrkan.se Jobbnummer
