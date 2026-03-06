Kyrkogårdschef
Nordmarkens Pastorat / Administratörsjobb / Årjäng Visa alla administratörsjobb i Årjäng
Nordmarkens pastorat beläget i Årjängs kommun, mitt emellan Oslo och Karlstad, längs E18 söker nu en ny kyrkogårdschef.
Pastoratet förvaltar sina 9 kyrkogårdar med omsorg, värdighet och långsiktigt ansvar. Vi söker en kyrkogårdschef som vill ta ett helhetsansvar för utveckling, drift och ledning av vår begravningsverksamhet.
Om uppdraget
Som kyrkogårdschef har du ett övergripande ansvar för pastoratets kyrkogårdar och begravningsverksamhet. Kyrkogårdsförvaltningen i Nordmarken har höga ambitioner om att ha vackra kyrkogårdar.
I ditt uppdrag leder och utvecklar du vidare denna verksamhet med fokus på kvalitet, hållbarhet och respekt för varje människas sista vila. Uppdraget är både strategiskt och operativt och innebär nära samverkan med medarbetare, förtroendevalda, myndigheter och allmänhet.
Du ansvarar för:
- Ledning och arbetsmiljö för kyrkogårdsverksamhetens ca 12 medarbetare, det dubbla under säsongen.
- Planering, drift och utveckling av 9 kyrkogårdar och grönytor
- Budget, uppföljning och verksamhetsutveckling med volymberäkning.
- Myndighetsutövning inom begravningsverksamheten
- Bedriva och säkerställa att alla gällande lagar efterföljs
- Ansvar för att utveckla och medverka i kommunikations/informations arbetet rörande begravningsverksamheten.
Vem vi söker
Vi söker dig som är en tydlig, trygg och närvarande ledare med förmåga att skapa struktur, engagemang och arbetsglädje. Du har ett genuint intresse för människor, miljö och samhällsuppdrag - och trivs i en roll där både långsiktiga perspektiv och vardagens frågor ryms.
Du har:
- Erfarenhet av chefs- och ledarskap med personalansvar, gärna inom offentlig verksamhet, fastighet, park, kyrkogård eller liknande.
- God organisatorisk och administrativ förmåga
- Förståelse för Svenska kyrkans uppdrag och värdegrund
- Utbildning inom landskapsvård, miljöförvaltning, trädgårdsanläggning eller liknande, eller genom lång erfarenhet
- Kunskap om begravningsverksamhetens regelverk
- Servicekänsla och är lyhörd mot församlingsbor och medarbetare
- B-körkort (Då tjänsten innebär en hel del resor)
Erfarenhet av begravningsverksamhet eller grönyteförvaltning är meriterande, men vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Publiceringsdatum2026-03-06Dina arbetsuppgifter
- Planera, leda och utveckla arbetet inom organisationen
- Personalansvar som innebär att finnas som stöd i vardagen till samtlig personal. Driva och stödja vid rehabilitering. Genomföra medarbetar- och lönesamtal, upprätta utvecklings- och utbildningsplaner för personal. Rekrytering av ny personal
- Budget och ekonomiansvar
- Planering och drift
- Upphandling och samordning av entreprenader, underhåll, maskiner och fordon.
- Kontakt med berörda myndigheter, entreprenader och allmänheten.
- Följa och säkerställa arbetsmiljön för all personal.
- Delta i ledningsgrupp
- Tillsammans med skyddsombud driva det systematiska arbetsmiljöarbetet
Övrig information
Vi erbjuder bra personalförmåner, satsning på hälsofrämjande åtgärder, goda möjligheter till kompetensutveckling samt till flexibilitet för att kunna förena arbetsliv och privatliv. Viss möjlighet finns att arbeta hemifrån.
Skicka in din ansökan redan idag, intervjuer sker löpande under ansökningstiden. Provanställning kan komma att tillämpas.
Vi undanber oss all kontakt med bemannings-och rekryteringsbolag. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/169". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordmarkens Pastorat
(org.nr 252004-7974) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Nordmarkens pastorat Kontakt
Rune Wallmyr rune.wallmyr@svenskakyrkan.se 070-6200832 Jobbnummer
9781401