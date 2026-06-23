kyrkogårdsassistent/administratör 50 %, kommunikatör 50%, HR 50%
Vellinge-Månstorps församling / Administratörsjobb / Vellinge Visa alla administratörsjobb i Vellinge
2026-06-23
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Vår församling ligger 15 km söder om Malmö. Här finns nio kyrkor och ca. 8500 församlingsmedlemmar. Vårt arbetslag består av 25 anställda. Vi är vana att samarbeta med och hjälpa varandra. Det gör vi även vid t.ex. julspel för skolor och födelsedagsfester för jubilarer, då vi är många som hjälps åt.
I uppgifterna för kyrkogårdsassistent/administratör ingår bland annat:
Svara för löpande administration av gravrätter och utfärdande av gravbrev
Svara för gravskötselavtal, skötselåtgärder och fakturering
Diarieföring
Viss fakturahantering
Under semestrar, ledighet och kortare sjukfrånvaro täcka upp på expeditionen vid den ordinarie administratörens frånvaro avseende löpande uppgifter så som att svara i telefon, bokning av dop, vigsel och begravning samt vara välkomnande till dem som kommer till församlingens verksamheter
Posthantering
I uppgifterna som kommunikatör ingår bland annat:
Utveckla och ansvara för församlingens informationsarbete
Budgetansvar för information
I samråd med verksamhetsansvariga svara för församlingens annonsering
Ansvara för layoutarbete samt färdigställa och distribuera affischer, informationsblad och församlingsbladet
Ansvara för församlingens hemsida och sociala medier
Viss fakturahantering
Skriva minnesanteckningar vid personalsammankomster
I uppgifterna som HR ingår bland annat:
Personaladministration
Stöd till arbetsledarna med bl.a. schemaläggning
Ta fram underlag till policydokument och ansvara för att dokumenten är aktuella
Kontakt med fackförbunden, ansvara för MBL-förhandling och överläggningar
Ha kontakt med företagshälsan
Tjänsten är nyinrättad och utvärderas/formas efterhand
Vi förutsätter att du är serviceminded, strukturerad, flexibel och har lätt för att samarbeta. Det är önskvärt att du är medlem i Svenska kyrkan och delar kyrkans värderingar. Det är meriterande om du redan har erfarenhet av kyrkogårdsadministration och kyrkogårdsprogrammet FAS -kyrkogård samt kännedom om Svenska kyrkans verksamhet. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Upplysningar om tjänsten lämnas av arbetsledare Helena Thomasson 040-42 93 01 eller kyrkoherde Iva-Katharina Kummer 040–42 63 61.
Fackliga företrädare är: Akademikerförbund SSR Björn Pernrup 042-18 90 25, Vision Frida Abenius 046-71 87 76.
Välkommen med din ansökan samt löneanspråk senast den 2 augusti 2026 till Svenska kyrkan Vellinge-Månstorp, Malmövägen 2, 235 36 Vellinge eller vellinge.pastorat@svenskakyrkan.se
. Ange i din ansökan vilken/vilka tjänster du är intresserad av. Intervjuer sker från och med v. 33. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02
E-post: vellinge.pastorat@svenskakyrkan.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vellinge-Månstorps Församling
(org.nr 252002-7372)
Malmövägen 2 (visa karta
)
235 36 VELLINGE Arbetsplats
Ankaret Församlexp Jobbnummer
9976002