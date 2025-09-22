Kyrkogårdsarbetare vikariat
Nu söker vi en kyrkogårdsarbetare till vår fina kyrkogårdsverksamhet som tillsammans med kollegorna vill vara med och sköta om våra kyrkogårdar i Borås pastorat.Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna är skötsel, drift och underhåll av Borås kyrkogårdars utemiljö. Du kommer till exempel att arbeta med gravgrävning, gräsklippning, ogräsrensning, plantering av säsongsblommor, klippa häckar etc. Under snöperioden ingår snöröjning som en del av arbetsuppgifterna. Arbetet innebär även att medverka under begravning som bärare samt utförande av eventuella administrativa uppgifter.
Arbetet är fysiskt krävande och vi arbetar utomhus i alla väder vilket kräver att du har god fysik.
Du kommer både att jobba självständigt och i grupp, så du behöver vara ansvarsfull och ha god samarbetsförmåga. Du ger våra besökare ett vänligt bemötande och uppträder med respekt och värdighet.
Du får arbetskläder och annan utrustning som behövs i arbetet. De första veckorna kommer du och chef gå igenom Borås pastorats introduktion, vilken avslutas med ett uppföljningssamtal efter ca åtta veckors arbete.
Normalarbetstid är vardagar 7-16. Då arbetet på kyrkogården är säsongsbaserat arbetar vi mer på sommaren och tar ut den ledigheten under vår lågsäsong som är november till mars.Kvalifikationer
Du har eftergymnasial trädgårdsutbildning eller liknande erfarenhet/utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Erfarenhet av säker gravgrävning är meriterande.
För denna tjänst krävs att du har en god fysik och att tjänsten innebär utomhusarbete året om.
Då arbetet sker i samarbete i mindre arbetsgrupper krävs att du har en god samarbetsförmåga där ni lyssnar, kommunicerar och löser arbetsuppgifterna på ett lyhört sätt tillsammans i arbetslaget. Du är noggrann och följer fastställda rutiner och genomför arbetet med hög kvalité. Du är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande och har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra.
För att vara aktuell för denna tjänst krävs det att du har B-körkort.Anställningsvillkor
Tjänsten är ett vikariat på fem månader med tillträde 3 november.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är den 28 september 2025 och intervjuer kommer att genomföras löpande.
Välkommen med din ansökan!
Svenska kyrkan i Borås är det största pastoratet i Skara stift och består av tre församlingar: Brämhult, Caroli och Gustav Adolf. Upptagningsområdet är på nära 76 000 invånare, varav cirka 32 000 är medlemmar i Svenska kyrkan. Det finns kyrkor på sju platser runt om i staden. Svenska kyrkan driver tre förskolor och förvaltar Borås fem begravningsplatser. Antalet anställda uppgår till cirka 150 personer och omsättningen till 158 miljoner kronor.
I pastoratets församlingsinstruktion 2023-2026 lyfts tre utvecklingsområden särskilt fram: hopp, närvaro, hållbarhet.
