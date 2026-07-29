Kyrkogårdsarbetare, säsong
Oskarshamns församling / Trädgårdsanläggarjobb / Oskarshamn Visa alla trädgårdsanläggarjobb i Oskarshamn
2026-07-29
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Oskarshamns begravningsverksamhet söker kyrkogårdsarbetare för resterande del av säsongen 2026.
Anställning som kyrkogårdsarbetare erbjuder ett självständigt arbete i vacker kulturmiljö. Arbetet i sig är ett fysiskt arbete där man är utomhus oavsett väder, god fysik är en förutsättning för att klara arbetsuppgifterna.
I församlingen finns två kyrkogårdar: Gamla kyrkogården och Västra begravningsplatsen. Begravningsverksamheten bedriver även krematorieverksamhet. I arbetet kommer möten med anhöriga och besökare på begravningsplatserna att ske och det är av största vikt att ha en social förmåga för att kunna möta medmänniskor.Publiceringsdatum2026-07-29Dina arbetsuppgifter
• Grönyteskötsel (gräsklippning, trimning, klippning av häckar och lövuppsamling m.m.)
• Skötsel av grusytor (ogräsrensning, kantskärning och krattning m.m.)
• Gravskötsel (plantering och vattning m.m.)Kvalifikationer
Den medarbetare vi söker bör vara trygg, stabil och visa gott omdöme. Att vara noggrann, strukturerad och ansvarsfull med god social kompetens är också mycket viktigt. Erfarenhet av parkarbete och begravningsverksamhet är meriterande. God känsla för växtlighet och kulturmiljöer är andra egenskaper vi värdesätter högt.
Högt meriterande är utbildning inom trädgård och grönytor.
B-körkort är ett krav.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Tillträde och varaktighet: 1 september; varaktighet till och med 2026-11-30.
Sista ansökningsdag är 23 augusti. Märk ansökan "Kyrkogårdsarbetare".
Provanställning kan komma att tillämpas. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23
E-post: oskarshamn.kyrkogard@svenskakyrkan.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är ""kyrkogårdsarbetare"". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Oskarshamns Församling
(org.nr 252000-7655), https://www.svenskakyrkan.se/oskarshamn
Kapellvägen 2 (visa karta
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572 56 OSKARSHAMN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Begravningsverksamheten Kontakt
Teamleader
Tommy Ingvarsson tommy.ingvarsson@svenskakyrkan.se 0491784249 Jobbnummer
10014531