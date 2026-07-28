Vi söker en erfaren pizzabagare & à la carte-kock

Babord Hamnkrog & B.B AB / Kockjobb / Norrtälje
2026-07-28


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Babord Hamnkrog i Grisslehamns Marina Resort söker en erfaren pizzabagare som även är skicklig inom à la carte.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av både pizza och à la carte.
Är snabb, pålitlig, ordningsam och stresstålig.
Kan arbeta självständigt och ta eget ansvar.
Har hög kvalitetskänsla och arbetar effektivt även under högt tempo.
Är en positiv lagspelare med god samarbetsförmåga.
Har goda kunskaper inom livsmedelshygien.

Vi erbjuder en attraktiv arbetsplats i skärgårdsmiljö med ett engagerat team, konkurrenskraftig lön och möjlighet till personalboende.
Skicka din ansökan med CV till: jobb@grisslehamnsmarina.se
Telefon: 0175-330 30
Vi intervjuar löpande – välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-27
E-post: tone@grisslehamnsmarina.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Pizzabagare".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Babord Hamnkrog & B.B AB (org.nr 559049-9397)
Ekbacksvägen 22 (visa karta)
764 56  GRISSLEHAMN

Arbetsplats
Babord Hamnkrog & B B AB

Kontakt
Tone Oppenstam
tone@grisslehamnsmarina.se
0707592266

Jobbnummer
10014528

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