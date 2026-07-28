Lager-och logistikmedarbetare till Apoteas nya automationsgrupp
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2026-07-28
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Har du ett intresse för flöden, logistik och moderna lösningar? Vill du ta nästa kliv i karriären och bidra till att utveckla automatiseringen på en av Sveriges mest moderna logistikanläggningar?
Vi på Kila people AB söker nu engagerade och drivna medarbetare för ett långsiktigt och spännande konsultuppdrag hos vår kund Apotea i Morgongåva. Apoteas logistikverksamhet växer och nu startar de upp en helt ny, specialiserad Automationsgrupp där möjligheten finns för antingen dag eller kvällsskift.
Om rollen som konsult och Automationslogistiker
I den här rollen är du anställd av oss på Kila people AB, men du arbetar helt integrerat i Apoteas verksamhet. Som Automationslogistiker arbetare du enbart emot Apoteas automatiserade logistiklösningar och -processer.
Rollen är operativ med fokus på logistikflödet. Tekniskt underhåll, maskinservice och reparationer sköts helt av Apoteas servicegrupp.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Övervaka och hantera den dagliga driften i Apoteas automatiserade logistikflöden så att de fungerar effektivt och enligt fastställda rutiner.
Identifiera och åtgärda löpande avvikelser eller mindre driftstörningar för att snabbt återställa ett fungerande flöde.
Göra första operativa bedömningar vid automationsproblem och avgöra när ärenden behöver eskaleras vidare till servicegruppen.
Dokumentera och rapportera återkommande störningar och förbättringsbehov till automationsledningen.
Vara en intern resurs som bidrar med din fördjupade kompetens och stöttar kollegor i frågor som rör de automatiserade flödena.
Vem är du?
För att trivas i rollen som ambulerande konsult och automationslogistiker är du en person som gillar struktur, är noggrann och motiveras av att lösa problem när de uppstår. Du har en övergripande förståelse samt intresse för logistik och ett naturligt driv att ta ansvar.
Vi söker dig som har:
Ett intresse för logistikflöden och operativ drift
Förmåga att arbeta strukturerat, noggrant och lösningsorienterat i en föränderlig miljö.
Mycket god samarbetsförmåga och en vilja att stötta och vägleda dina kollegor på golvet.
Meriterande
Det är starkt meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete i automatiserade logistikmiljöer.
Vad vi och kunden erbjuder: Fördjupad utbildning
Vi förväntar oss inte att du kan allt från dag ett. För att ge dig de absolut bästa förutsättningarna i ditt nya uppdrag kommer du att få genomgå en fördjupad internutbildning i automation på plats hos Apotea i samband med att du tillträder. Utbildningen ger dig den djupa förståelse och de verktyg du behöver som certifierad automationslogistiker.
Praktisk information
Arbetsgivare: Kila people AB
Kund/Placering: Apotea, Logistikavdelningen i Morgongåva
Arbetstid: Dag- eller kvällspass
Anställningsform: Konsultuppdrag (Heltid/Visstid med goda chanser till långsiktig anställning)
Vill du bli en del av vårt team?
Välkommen med din ansökan via Kila people AB! Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med att skicka in ditt CV och ett kort personligt brev där du berättar varför du är rätt person för Apoteas nya automationssatsning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hirely AB
(org.nr 559522-3099), https://meetastudent.com/
BOX 17233 (visa karta
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744 31 HEBY Arbetsplats
KilaPeople AB Jobbnummer
10014513